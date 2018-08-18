В Парковых 10к/мес ДС, вот даже не знаю, стоит ли покупать квартиры если за садик столько платить, думаю за школу 15-20 зарядят.
У вас есть инфа по ценам в ДС и школах по левому берегу ( Печерск не трогаем )?
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Додано: Нед 02 гру, 2018 22:25
В Парковых 10к/мес ДС, вот даже не знаю, стоит ли покупать квартиры если за садик столько платить, думаю за школу 15-20 зарядят.
У вас есть инфа по ценам в ДС и школах по левому берегу ( Печерск не трогаем )?
Живите своим умом!
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:39
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ru/news/-/439655/dolgi-za-kommunalku-vyrosli-na-milliard-za-mesyats
Что себе позволяют все эти совкошлакеры, алкаши с бабушками. Ярд за месяц, а ведь отопительный еще и не начинался.
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:44
Самые классные однухи 1С3
Самые видовые двушки 2С2
в 3 и 4 доме нет 3 этажа
Живите своим умом!
Додано: Пон 03 гру, 2018 00:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
посмотрел только что демографию сентябрь к сентябрю 2017... печалька....
Додано: Пон 03 гру, 2018 00:51
это смотря, как считать.
у меня отопление и горячую воду включили в конце 2-й декады ноября.
однако, уже в счетах за октябрь теплокомунэнерно бодро начислило восемь сотен гривен за отопление и как-то насчитало потребление 4 кубов гор.воды.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 03 гру, 2018 07:07
То київські електрики, таксисти і плиточники! Економлять, паразіти, хоча заробляють "більше, ніж у Польщі чи Прибалтиці".
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Пон 03 гру, 2018 08:38
Жжоте То те старики детки которых пахают в Польше и рашке или ещё где. Если бы коммуняцкую прописку отменили бы - то эта "детвора" выписалась бы. Вчера в новостях было, что украинцев больше стало ездить на заработки в рашку. Путин пообещал им всем паспорта РФ. Германия упрощает арбайтен для белокожих не граждан ЕС
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:41
ага.
согласен.
у меня как то кровать расшаталась у квартиранта. работа фуфловая. но надо инструмент - шуруповерт. Мебельщик запросил 800 грн за выезд и то через неделю - очередь.
Короче, взял я шуруповерт на прокат, по дороге купил шурупы и все сделал. Работы то на 30 минут...а в целом - потратил пол часа 3-4 для организации процесса.
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