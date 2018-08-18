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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2876287728782879>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:25

  l66 написав:zzzzzz
Думаю, что там детский сад и школа будут частными.
Застройщик тот же , что и в Заречном.

Особенно комфортно будет жить в квартирах с видом на мост и железную дорогу)


В Парковых 10к/мес ДС, вот даже не знаю, стоит ли покупать квартиры если за садик столько платить, думаю за школу 15-20 зарядят.

У вас есть инфа по ценам в ДС и школах по левому берегу ( Печерск не трогаем )?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:39

В этом ЖК в квартирах с видом на Днепр террасы по 24 м2, столько же м2, сколько и жилая площадь)

Интересно, эти террасы ОСТЕКЛЯТЬ владельцы квартир будут? :lol: :mrgreen:


Зображення

Стоимостью обучения в частных школах и садиках не интересовалась.
Вроде говорили, что в Комфорт Тауне 150'000 грн/год, но я не знаю.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/439655/dolgi-za-kommunalku-vyrosli-na-milliard-za-mesyats
Что себе позволяют все эти совкошлакеры, алкаши с бабушками. Ярд за месяц, а ведь отопительный еще и не начинался.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:44

Самые классные однухи 1С3
Самые видовые двушки 2С2

в 3 и 4 доме нет 3 этажа :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:45

И это НЕ Киев :)
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 00:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

посмотрел только что демографию сентябрь к сентябрю 2017... печалька....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 00:51

  vano80 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/439655/dolgi-za-kommunalku-vyrosli-na-milliard-za-mesyats
Что себе позволяют все эти совкошлакеры, алкаши с бабушками. Ярд за месяц, а ведь отопительный еще и не начинался.

это смотря, как считать.
у меня отопление и горячую воду включили в конце 2-й декады ноября.
однако, уже в счетах за октябрь теплокомунэнерно бодро начислило восемь сотен гривен за отопление и как-то насчитало потребление 4 кубов гор.воды.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 07:07

  vano80 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/439655/dolgi-za-kommunalku-vyrosli-na-milliard-za-mesyats
Что себе позволяют все эти совкошлакеры, алкаши с бабушками. Ярд за месяц, а ведь отопительный еще и не начинался.


То київські електрики, таксисти і плиточники! Економлять, паразіти, хоча заробляють "більше, ніж у Польщі чи Прибалтиці".
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 08:38

  Frant написав:
  vano80 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/439655/dolgi-za-kommunalku-vyrosli-na-milliard-za-mesyats
Что себе позволяют все эти совкошлакеры, алкаши с бабушками. Ярд за месяц, а ведь отопительный еще и не начинался.


То київські електрики, таксисти і плиточники! Економлять, паразіти, хоча заробляють "більше, ніж у Польщі чи Прибалтиці".


Жжоте :mrgreen: То те старики детки которых пахают в Польше и рашке или ещё где. Если бы коммуняцкую прописку отменили бы - то эта "детвора" выписалась бы. Вчера в новостях было, что украинцев больше стало ездить на заработки в рашку. Путин пообещал им всем паспорта РФ. Германия упрощает арбайтен для белокожих не граждан ЕС 8)
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:41

  UA написав:Это так кажется.
2 часа работает
3 часа езда к заказчику и обратно
2 часа езда за матэриалами
1 час раскрутка заказчика
0,5 часа чистка и ремонт инструмента
В Западной Европе, работы по замене умывальника стоимостью 20 евро стоят 130-150 евро.


ага.
согласен.
у меня как то кровать расшаталась у квартиранта. работа фуфловая. но надо инструмент - шуруповерт. Мебельщик запросил 800 грн за выезд и то через неделю - очередь.
Короче, взял я шуруповерт на прокат, по дороге купил шурупы и все сделал. Работы то на 30 минут...а в целом - потратил пол часа 3-4 для организации процесса.
X-Fresh
 
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