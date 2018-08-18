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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:53

Жилье ниже 300 долларов за квадрат

Общался с одним голландцем. Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр. Пусть не в самом Киеве, а в достаточно ближнем пригороде, но тем не менее. Взять, например, Амстердам. В принципе, его ближние пригороды, это Заандам и Лейден. У Киева в западном направлении это Ирпень и Немешаево, но если в Ирпене дешевле 500 долларов метр не найдешь, то в том же Немешаево есть ЖК "Саме Той" с ценой за метр в 286 долларов, в смысле 8000 грн. Есть еще дешевле, или это абсолютный рекорд?
wasistdas
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:53

ДУСя купує два розкішні Мерседеси за 42 мільйони, не вдовольнившись Майбахами за 30 мільйонів
http://nashigroshi.org/2018/12/03/dusia ... ViajiKSqCI

Пусть на Майбахах ездят лузеры :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  wasistdas написав:Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр.

Вы ему не рассказывали, что там, где новострои по 300, никакой работы, кроме постройки этих новостроев, нет?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:10

  Serg-ik написав:
  wasistdas написав:Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр.

Вы ему не рассказывали, что там, где новострои по 300, никакой работы, кроме постройки этих новостроев, нет?

Как бы все производство выдавлено из Киева в область.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  wasistdas написав:то в том же Немешаево есть ЖК "Саме Той" с ценой за метр в 286 долларов, в смысле 8000 грн.

Вы уточнили, что это цена за воздух а не цена за новострой?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:13

  wasistdas написав:Общался с одним голландцем. Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр. Пусть не в самом Киеве, а в достаточно ближнем пригороде, но тем не менее. Взять, например, Амстердам. В принципе, его ближние пригороды, это Заандам и Лейден. У Киева в западном направлении это Ирпень и Немешаево, но если в Ирпене дешевле 500 долларов метр не найдешь, то в том же Немешаево есть ЖК "Саме Той" с ценой за метр в 286 долларов, в смысле 8000 грн. Есть еще дешевле, или это абсолютный рекорд?

Сколько платят за рекламу?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:18

  wasistdas написав:Общался с одним голландцем. Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр. Пусть не в самом Киеве, а в достаточно ближнем пригороде, но тем не менее. Взять, например, Амстердам. В принципе, его ближние пригороды, это Заандам и Лейден. У Киева в западном направлении это Ирпень и Немешаево, но если в Ирпене дешевле 500 долларов метр не найдешь, то в том же Немешаево есть ЖК "Саме Той" с ценой за метр в 286 долларов, в смысле 8000 грн. Есть еще дешевле, или это абсолютный рекорд?


Так вы его склонили к иммиграции в КРЖН? Только на Крещатике пусть не покупает. Там похоже скоро опять будут покрышки палить. И велодорожек нет. Хотя канабисом прет аж к нам на окраину :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:25

...пересічні не мають часу пити каву на терасі/лоджії!!!))))

  Первый написав:
  l66 написав:Старт продаж 4 декабря.

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Раньше был в инете другой проект домов на этом месте.
Теперь предлагают обычные коробки.

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Понамальовують... тьфу.
Чому зразу не малювати так як буде коли поселиться Микола з Долярчиком? Зображення
Шаромиги! Обманюють людей.

... якщо це в елітці - то так і має бути!!!
- а от якщо це в економі, чи комфорті..... - то це НЕ практично!..... - тимпаче, що люди заплатили свої останні/кровні за "непридатні" м2! :lol: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:28

  Долярчик написав:
  Первый написав:
  l66 написав:Старт продаж 4 декабря.

https://great.com.ua/#utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-post-4&utm_content=start

Раньше был в инете другой проект домов на этом месте.
Теперь предлагают обычные коробки.

https://great.com.ua/ua/gallery/

Понамальовують... тьфу.
Чому зразу не малювати так як буде коли поселиться Микола з Долярчиком? Зображення
Шаромиги! Обманюють людей.

... якщо це в елітці - то так і має бути!!!
- а от якщо це в економі, чи комфорті..... - то це НЕ практично!..... - тимпаче, що люди заплатили свої останні/кровні за "непридатні" м2! :lol: :mrgreen:

Так зачем ты платил последние деньги за то что непригодное?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:41

  Kostia написав:Так зачем ты платил последние деньги за то что непригодное?

Это провокационный вопрос для адептов остеклить балкон и вывесить кондер на фасад. Ответ, обычно, что-то типа: "не твое дело" или "мои деньги - что хочу, то и делаю" и т.п. Короче, тут же вылезают рога из под шапки.
airmax78
 
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