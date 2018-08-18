Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Общался с одним голландцем. Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр. Пусть не в самом Киеве, а в достаточно ближнем пригороде, но тем не менее. Взять, например, Амстердам. В принципе, его ближние пригороды, это Заандам и Лейден. У Киева в западном направлении это Ирпень и Немешаево, но если в Ирпене дешевле 500 долларов метр не найдешь, то в том же Немешаево есть ЖК "Саме Той" с ценой за метр в 286 долларов, в смысле 8000 грн. Есть еще дешевле, или это абсолютный рекорд?
wasistdas написав:Общался с одним голландцем. Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр. Пусть не в самом Киеве, а в достаточно ближнем пригороде, но тем не менее. Взять, например, Амстердам. В принципе, его ближние пригороды, это Заандам и Лейден. У Киева в западном направлении это Ирпень и Немешаево, но если в Ирпене дешевле 500 долларов метр не найдешь, то в том же Немешаево есть ЖК "Саме Той" с ценой за метр в 286 долларов, в смысле 8000 грн. Есть еще дешевле, или это абсолютный рекорд?
wasistdas написав:Общался с одним голландцем. Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр. Пусть не в самом Киеве, а в достаточно ближнем пригороде, но тем не менее. Взять, например, Амстердам. В принципе, его ближние пригороды, это Заандам и Лейден. У Киева в западном направлении это Ирпень и Немешаево, но если в Ирпене дешевле 500 долларов метр не найдешь, то в том же Немешаево есть ЖК "Саме Той" с ценой за метр в 286 долларов, в смысле 8000 грн. Есть еще дешевле, или это абсолютный рекорд?
Так вы его склонили к иммиграции в КРЖН? Только на Крещатике пусть не покупает. Там похоже скоро опять будут покрышки палить. И велодорожек нет. Хотя канабисом прет аж к нам на окраину
Kostia написав:Так зачем ты платил последние деньги за то что непригодное?
Это провокационный вопрос для адептов остеклить балкон и вывесить кондер на фасад. Ответ, обычно, что-то типа: "не твое дело" или "мои деньги - что хочу, то и делаю" и т.п. Короче, тут же вылезают рога из под шапки.