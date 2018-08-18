Додано: Пон 03 гру, 2018 10:53

Общался с одним голландцем. Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр. Пусть не в самом Киеве, а в достаточно ближнем пригороде, но тем не менее. Взять, например, Амстердам. В принципе, его ближние пригороды, это Заандам и Лейден. У Киева в западном направлении это Ирпень и Немешаево, но если в Ирпене дешевле 500 долларов метр не найдешь, то в том же Немешаево есть ЖК "Саме Той" с ценой за метр в 286 долларов, в смысле 8000 грн. Есть еще дешевле, или это абсолютный рекорд?