.... на той момент, я ще не знав/не розумів, що це питання стоїть настільки гостро!!!!
- а так, то да, - зараз би вибирав щось би інше...... - або з маленьким балконом, або з заскленим від забудовника!
.... а тут ~ 5м2!!!!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:54
.... я ж не думав, що все так серйозно!!!!))))
.... на той момент, я ще не знав/не розумів, що це питання стоїть настільки гостро!!!!
- а так, то да, - зараз би вибирав щось би інше...... - або з маленьким балконом, або з заскленим від забудовника!
.... а тут ~ 5м2!!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:57
То есть ты отдал считай все свои деньги, которые зарабатывал много лет и даже планировку не посмотрел?
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:07
Kostia
... не так!
- планування я бачив, але думав, що засклити не є проблемою! - тим більше, що це лоджія..... - аж проситься
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:08
Хуже, когда без, и производящего кой какие манипуляции с хоботом.
В принципе унуноктия ты же так первый раз и увидел?
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|