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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2878287928802881

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:54

.... я ж не думав, що все так серйозно!!!!))))

  Kostia написав:Так зачем ты платил последние деньги за то что непригодное?

.... на той момент, я ще не знав/не розумів, що це питання стоїть настільки гостро!!!!
- а так, то да, - зараз би вибирав щось би інше...... - або з маленьким балконом, або з заскленим від забудовника!

.... а тут ~ 5м2!!!!
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...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:57

  Долярчик написав:
  Kostia написав:Так зачем ты платил последние деньги за то что непригодное?

.... на той момент, я ще не знав/не розумів, що це питання стоїть настільки гостро!!!!
- а так, то да, - зараз би вибирав щось би інше...... - або з маленьким балконом, або з заскленим від забудовника!

.... а тут ~ 5м2!!!!
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То есть ты отдал считай все свои деньги, которые зарабатывал много лет и даже планировку не посмотрел?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:07

Kostia
... не так!
- планування я бачив, але думав, що засклити не є проблемою! - тим більше, що це лоджія..... - аж проситься :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:08

  X-Fresh написав:
  vano80 написав:Панорамные окна в Заречном хорошая иллюстрация. Грязные стекла, разнокалиберное барахло за ними

я пока еду всегда наблюдаю кого то в труселях стоящего в окне

Хуже, когда без, и производящего кой какие манипуляции с хоботом.
В принципе унуноктия ты же так первый раз и увидел? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:В принципе унуноктия ты же так первый раз и увидел?

ну да, в отделе продаж ЦП, там он пытался доказать что продажи у них провалятся
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  wasistdas написав:Он чаем подавился


Про зарплаты украинские не хотели ему сказать, что бы эклером не подавился?
Чукча2
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