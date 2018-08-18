Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По сравнению с прошлым годом, регистрации за ноябрь новых авто в Украине снизились на 4%, до 7,3 тыс. шт, сообщает ассоциация "Укравтопром" Всего с начала года в Украине свои первые регистрационные номера получили 74,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше чем за аналогичный период прошлого года. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100246
Топчемся на месте. Как это повлияет на цены на кржн?
Долярчик написав:Kostia ... не так! - планування я бачив, але думав, що засклити не є проблемою! - тим більше, що це лоджія..... - аж проситься ::
Теперь вам дали понять, что это проблема. Продавайте и покупайте что-то более соответствующее вашим потребностям.
.... саме так я б і зробив, якщо б: 1) - це була б квартира для здачі в оренду... 2) - це була б друга моя квартира(ну там більшу площу хотів би, чи для сина купив....)
- а так, як мені вже "підгорає", хочу чим пошвидше залишити тещину хату і перебратись в СВОЮ НОВЕСЕНЬКУ КВІТОЧКУ(прєлєсть) ....і так "тиснувсь на купонці" більше 8р. ДОСИТЬ!!!! - мене вже нічого не зупинить!!!
.... тимпаче, що за скління балконів/лоджій буде відповідати ОСББ, яке є від забудовника ТИМЧАСОВО! - а далі ОСББ перейде на мешканців..... де будемо вибирати голову і т. п. - от, не був би я так обтяжений своїм бізнесом, то би подався в голови ОСББ .... і тоді "танцуют всє!!!"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
airmax78 написав: Продавайте и покупайте что-то более соответствующее вашим потребностям.
Баксик оседлал от котлована до ввода минимум плюс 30-40% от первоначального прайса,что вы ему советуете? Влететь на налоги,продать с дисконтом своё,а потом ещё взять по рынку? Не надо натягивать своё поведение на других,бывают и светлые стороны в покупках недвиги,не огорчайтесь так Макс,плюс ему не надо снимать,есть тёщя,а вот некоторым это светит навсегда )))
airmax78 написав: Продавайте и покупайте что-то более соответствующее вашим потребностям.
Баксик оседлал от котлована до ввода минимум плюс 30-40% от первоначального прайса,что вы ему советуете? Влететь на налоги,продать с дисконтом своё,а потом ещё взять по рынку? Не надо натягивать своё поведение на других,бывают и светлые стороны в покупках недвиги,не огорчайтесь так Макс,плюс ему не надо снимать,есть тёщя,а вот некоторым это светит навсегда )))
Советы неудачников могут быть даже более ценными, чем советы людей успешных. Неудачник уже прошел через то, что успешному еще только предстоит пройти.
airmax78 написав: Продавайте и покупайте что-то более соответствующее вашим потребностям.
Баксик оседлал от котлована до ввода минимум плюс 30-40% от первоначального прайса,что вы ему советуете? Влететь на налоги,продать с дисконтом своё,а потом ещё взять по рынку? Не надо натягивать своё поведение на других,бывают и светлые стороны в покупках недвиги,не огорчайтесь так Макс,плюс ему не надо снимать,есть тёщя,а вот некоторым это светит навсегда )))
Советы неудачников могут быть даже более ценными, чем советы людей успешных. Неудачник уже прошел через то, что успешному еще только предстоит пройти.
Т.е. вы себя к какой категории относите? Долярчик уже выпал из сравнения,он жилищные вопросы закрыл на всю жизнь,ну купит дочке ещё единичку за пару лет,но это уже не в счёт,а вот вам надо подумать\задуматься,если не рыбальский,то что?(с)Причём Баксику от силы 30 с хвостиком,а кому-то уже 40 с лишним...
...Сомик в курсі справи! - порівнюючи свою і чужу квартиру з приблизною площею в сусідньому під'їзді на олх, - то, віртуальний навар якраз складає 36% за 13міс. - а поруч залили котлован, де ціна трохи нижча, ніж моє ГОТОВЕ/ЗДАНЕ житло!!! - то ж ГОТОВОЮ первинкою мені, навіть, не пахне за ті гроші, які я б отримав, продавши свою прєлєсть!!! - а вторинку? - ні, дякую, "їжте" її самі!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
airmax78 написав:[quote="Продавайте и покупайте что-то более соответствующее вашим потребностям.
Баксик оседлал от котлована до ввода минимум плюс 30-40% от первоначального прайса,что вы ему советуете? Влететь на налоги,продать с дисконтом своё,а потом ещё взять по рынку? Не надо натягивать своё поведение на других,бывают и светлые стороны в покупках недвиги,не огорчайтесь так Макс,плюс ему не надо снимать,есть тёщя,а вот некоторым это светит навсегда )))
Советы неудачников могут быть даже более ценными, чем советы людей успешных. Неудачник уже прошел через то, что успешному еще только предстоит пройти.[/quote] ===== Т.е. вы себя к какой категории относите? Долярчик уже выпал из сравнения,он жилищные вопросы закрыл на всю жизнь,ну купит СИНУ ещё единичку за пару лет,но это уже не в счёт,а вот вам надо подумать\задуматься,если не рыбальский,то что?(с)Причём Баксику от силы 30 с хвостиком,а кому-то уже 40 с лишним...[/quote] ====
... я тільки одне слово виправив і плюсанув!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4