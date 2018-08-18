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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 гру, 2018 15:23
airmax78 написав:
Сомилитарк нападает на всех. От его гнева никому не уйти.
ККЦ джуниор
Живите своим умом!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:29
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться.
или кое кто неправильно оценивает инвестиционную привлекательность модных мопов)
Это "тормознутость" нашего, еще не сформировавшегося рынка. Где объективное Г стоит всего на 15% дешевле качественного оригинала. Пример из жизни: покупал в сильпо испанскую колбасу. После полугодового перерыва опять купил. Чувствую - вкус другой при той же обертке. Подумал что проблема во мне. Как-то поделился с товарищем. Говорит - ее у нас начали выпускать. Посему и разница во вкусе. А цена - практически та же.
Так и с квартирами - нет еще нормального рынка. Но снижение цен на совкошлак и рост новья в хорошей локации должны этот рынок приблизить.
И иСЧо: чем ближе будет Киев к транспортному коллапсу из-за новостроев, тем больше будет котироваться "локейшн", Что тоже приблизит нас к "рынку".
А пока - дикий период "переходного процесса" (если кто изучал электротехнику ))))
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:36
J_P написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться.
или кое кто неправильно оценивает инвестиционную привлекательность модных мопов)
Это "тормознутость" нашего, еще не сформировавшегося рынка. Где объективное Г стоит всего на 15% дешевле качественного оригинала. Пример из жизни: покупал в сильпо испанскую колбасу. После полугодового перерыва опять купил. Чувствую - вкус другой при той же обертке. Подумал что проблема во мне. Как-то поделился с товарищем. Говорит - ее у нас начали выпускать. Посему и разница во вкусе. А цена - практически та же.
Так и с квартирами - нет еще нормального рынка. Но снижение цен на совкошлак и рост новья в хорошей локации должны этот рынок приблизить.
И иСЧо: чем ближе будет Киев к транспортному коллапсу из-за новостроев, тем больше будет котироваться "локейшн", Что тоже приблизит нас к "рынку".
А пока - дикий период "переходного процесса" (если кто изучал электротехнику ))))
Так по логике коллапса транспорта шлак в центре должен быть намного дороже мопов не в центре
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:43
J_P написав:Это "тормознутость" нашего, еще не сформировавшегося рынка. Где объективное Г стоит всего на 15% дешевле качественного оригинала. Пример из жизни: покупал в сильпо испанскую колбасу. После полугодового перерыва опять купил. Чувствую - вкус другой при той же обертке. Подумал что проблема во мне. Как-то поделился с товарищем. Говорит - ее у нас начали выпускать. Посему и разница во вкусе. А цена - практически та же.
Так и с квартирами - нет еще нормального рынка. Но снижение цен на совкошлак и рост новья в хорошей локации должны этот рынок приблизить.
И иСЧо: чем ближе будет Киев к транспортному коллапсу из-за новостроев, тем больше будет котироваться "локейшн", Что тоже приблизит нас к "рынку".
А пока - дикий период "переходного процесса" (если кто изучал электротехнику ))))
сколько еще надо времени, чтобы наш «тормозной» рынок наконец сформировался? 50 лет? 100? бросьте, рынок таков, каков он есть, а не такой, каким он должен быть по вашим с максом представлениям
а шо касается транспортного коллапса - полностью согласен и давно уже это говорю, но это как раз и снивелирует преимущества новостроев в неудачных локациях в пользу вторички в хороших
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:45
airmax78 написав: Kostia написав:
Сомилитарк так пытается задеть Эйра, интересно, он в чем-то успешен кроме покупки недвиги в экономе в спальнике
Сомилитарк нападает на всех. От его гнева никому не уйти.
мне кажется это дама)
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:51
airmax78 написав: Kostia написав:
Сомилитарк так пытается задеть Эйра, интересно, он в чем-то успешен кроме покупки недвиги в экономе в спальнике
Сомилитарк нападает на всех. От его гнева никому не уйти.
Звісно!
Людина наслухалась місцевих балаболів-ріелторів, вклалась в КРЖН, в пінопластовий "неохрущ" біля Кадетського Гаю.
А новобуд - бац!!! - подешевшав в 1,5 рази.
Тому Сомілітарк такий незадоволений.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:51
Чукча2 написав: wasistdas написав:
Он чаем подавился
Про зарплаты украинские не хотели ему сказать, что бы эклером не подавился?
Рожевооокулярники раніше писали, що вони (ЗП) охрєновєнно великі в Україні.
Особливо у чорноробів.
Правда, останні півроку - чомусь заткнулись.
Я був недавно в Латівії та Швеції.
В Латвії продавщиця супермаркету має ЗП 400 євро, чорнороб на цементному заводі - 1000 євро/міс.
В Швеції з ЗП менше 3000 євро взагалі немає чого робити.
Проїзд в метро 3,5 євро, буханка хліба 2,5-4 євро і т.п. Машин в Стокгольмі майже немає, всі на велосипедах катаються. Причому 1/2 велосипедів стоїть на парковках без замків. І ніхто не краде!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:15
kingkongovets написав:
сколько еще надо времени, чтобы наш «тормозной» рынок наконец сформировался? 50 лет? 100? бросьте, рынок таков, каков он есть, а не такой, каким он должен быть по вашим с максом представлениям
Условия для формирования рынка есть?
Подскажите, где можно посмотреть список прошедших торгов по покупке участков для жилой застройки? Или конкурс от КГГА на застройку участка жильём?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:21
Serg-ik написав:Подскажите, где можно посмотреть список прошедших торгов по покупке участков для жилой застройки? Или конкурс от КГГА на застройку участка жильём?
спросите об этом депутата, за которого вы проголосовали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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