J_P написав: Это "тормознутость" нашего, еще не сформировавшегося рынка. Где объективное Г стоит всего на 15% дешевле качественного оригинала. Пример из жизни: покупал в сильпо испанскую колбасу. После полугодового перерыва опять купил. Чувствую - вкус другой при той же обертке. Подумал что проблема во мне. Как-то поделился с товарищем. Говорит - ее у нас начали выпускать. Посему и разница во вкусе. А цена - практически та же.

Так и с квартирами - нет еще нормального рынка. Но снижение цен на совкошлак и рост новья в хорошей локации должны этот рынок приблизить.

И иСЧо: чем ближе будет Киев к транспортному коллапсу из-за новостроев, тем больше будет котироваться "локейшн", Что тоже приблизит нас к "рынку".

А пока - дикий период "переходного процесса" (если кто изучал электротехнику ))))



сколько еще надо времени, чтобы наш «тормозной» рынок наконец сформировался? 50 лет? 100? бросьте, рынок таков, каков он есть, а не такой, каким он должен быть по вашим с максом представлениям

а шо касается транспортного коллапса - полностью согласен и давно уже это говорю, но это как раз и снивелирует преимущества новостроев в неудачных локациях в пользу вторички в хороших

