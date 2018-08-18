RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2881288228832884

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:10

Мы же все помним ажиотаж в Автографе.
Позволю себе украсть пост у других, человек посчитал и сделал выводы -
"Подтверждается первоначальная версия событий. Объявили старт продаж по низкой цене, купили сами у себя (промежуточные фонды, свои перекупщики и т.д.), заодно создавая ажиотаж "Налетай, заканчивается". Для реальных инвесторов тут же повысили цену. И ранее выкупленные квартиры возвращаются в продажу по новой цене уже на втором месяце продаж.
Все понятно и объяснимо, никакого экономического чуда. "
vano80
 
Повідомлень: 889
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://vidi-automarket.com.ua/buy/bu-av ... =subscribe

Все, мы стали частью Европы. Та же ситуация: цена б/у премиальных авто такая же или НИЖЕ цены б/у бюджетных авто.
airmax78
 
Повідомлень: 26985
З нами з: 25.10.12
Подякував: 699 раз.
Подякували: 2998 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://censor.net.ua/resonance/3098640 ... endirektor
Та мы уже почувствовали, что они вернулись, по тому как резво уводят из под носа однухи в Рыбальском.
airmax78
 
Повідомлень: 26985
З нами з: 25.10.12
Подякував: 699 раз.
Подякували: 2998 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:54

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Подскажите, где можно посмотреть список прошедших торгов по покупке участков для жилой застройки? Или конкурс от КГГА на застройку участка жильём?


спросите об этом депутата, за которого вы проголосовали

Слив?
Я из понаехов, не мог за киевских депутатов голосовать.
Расскажите про своего. Кроме того, Вы, как я понимаю, близки к власти, некоторых лично знаете, на "гнилых" и "спелых" можете их рассортировать.

Где-то можно посмотреть список прошедших торгов по покупке участков для жилой застройки? Или конкурс от КГГА на застройку участка жильём?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8500
З нами з: 10.06.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:58

  airmax78 написав:http://vidi-automarket.com.ua/buy/bu-avto/363850/?utm_source=%D0%92%D0%B8%D0%94%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82&utm_medium=mail&utm_term=Audi_Q7&utm_content=from_name&utm_campaign=subscribe

Все, мы стали частью Европы. Та же ситуация: цена б/у премиальных авто такая же или НИЖЕ цены б/у бюджетных авто.

обслуживание старых премиальных авто овердокуа :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10003
З нами з: 05.06.13
Подякував: 439 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2881288228832884
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1214, 1215, 1216
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12151 2134034
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 15:56
kingkongovets
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1719
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 498
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.