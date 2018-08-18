Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мы же все помним ажиотаж в Автографе. Позволю себе украсть пост у других, человек посчитал и сделал выводы - "Подтверждается первоначальная версия событий. Объявили старт продаж по низкой цене, купили сами у себя (промежуточные фонды, свои перекупщики и т.д.), заодно создавая ажиотаж "Налетай, заканчивается". Для реальных инвесторов тут же повысили цену. И ранее выкупленные квартиры возвращаются в продажу по новой цене уже на втором месяце продаж. Все понятно и объяснимо, никакого экономического чуда. "
Serg-ik написав:Подскажите, где можно посмотреть список прошедших торгов по покупке участков для жилой застройки? Или конкурс от КГГА на застройку участка жильём?
спросите об этом депутата, за которого вы проголосовали
Слив? Я из понаехов, не мог за киевских депутатов голосовать. Расскажите про своего. Кроме того, Вы, как я понимаю, близки к власти, некоторых лично знаете, на "гнилых" и "спелых" можете их рассортировать.
Где-то можно посмотреть список прошедших торгов по покупке участков для жилой застройки? Или конкурс от КГГА на застройку участка жильём?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik написав:Слив? Я из понаехов, не мог за киевских депутатов голосовать. Расскажите про своего. Кроме того, Вы, как я понимаю, близки к власти, некоторых лично знаете, на "гнилых" и "спелых" можете их рассортировать.
Где-то можно посмотреть список прошедших торгов по покупке участков для жилой застройки? Или конкурс от КГГА на застройку участка жильём?
не слив, а очередная попытка объяснить вам шо по умолчанию вам никто и ничего не должен и если вы хотите чего то от власти, то должны как минимум осознанно делегировать полномочия тому, кто по вашему мнению достоин того, шоп ее формировать и принимать законы именно так работает демократия, сержик не стыдно мужчине в вашем возрасте сидеть в позе птенца в гнезде с разинутым клювиком и требовательно пищать шоп вам грузили туда червячков?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.