Додано: Пон 03 гру, 2018 18:14

Serg-ik написав: Слив?

Я из понаехов, не мог за киевских депутатов голосовать.

Расскажите про своего. Кроме того, Вы, как я понимаю, близки к власти, некоторых лично знаете, на "гнилых" и "спелых" можете их рассортировать.



Где-то можно посмотреть список прошедших торгов по покупке участков для жилой застройки? Или конкурс от КГГА на застройку участка жильём?



не слив, а очередная попытка объяснить вам шо по умолчанию вам никто и ничего не должен и если вы хотите чего то от власти, то должны как минимум осознанно делегировать полномочия тому, кто по вашему мнению достоин того, шоп ее формировать и принимать законы

именно так работает демократия, сержик

