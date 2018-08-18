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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:01
Прохожий щуцин?
Ой.
Виїзд скасовано. Будемо мучитися в Кийові.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 19:04
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Додано: Пон 03 гру, 2018 19:16
С форума по дому Русановская гавань от Ковальской
Макс радуйся )
Информация по данному вопросу из отдела продаж пока неоднозначная. Дословно- пока решение не принято, но вопрос установки стеклопакетов на лоджии рассматривают, в связи с изменившимся требованиями, в том числе и по энергоэффективности. По доплате за "лишние" квадратные метры из-за изменения коэффициента с 0,4-0,5 на 1,0 тоже пока не ясно.
Балкон я могу застеклить отличными склопакетами за 14 тыс. А мне насчитают за изменение коэффициента 60 тыс. Зачем мне переплачивать 46 тыс. за окна неизвесного качества
Живите своим умом!
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