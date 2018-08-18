Прохожий щуцин?
Ой.
Виїзд скасовано. Будемо мучитися в Кийові.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 19:01
Прохожий щуцин?
Ой.
Виїзд скасовано. Будемо мучитися в Кийові.
Всім процвітання!
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:16
С форума по дому Русановская гавань от Ковальской
Макс радуйся )
Живите своим умом!
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:01
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а шо вы думаете по поводу колеса обозрения на контрактовой?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:10
Город за эту карусель копейки получает, а кто-то хорошо лавешку поднимает.
Живите своим умом!
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:59
люблю при посещении европейских городов кататься на таком колесе, много где есть. как оно может портить вид и без того унылой контрактовой - непонятно.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:37
потратил там 200 грн как то прошлой зимой, и ничего не увидел
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