Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
С форума по дому Русановская гавань от Ковальской Макс радуйся )
Информация по данному вопросу из отдела продаж пока неоднозначная. Дословно- пока решение не принято, но вопрос установки стеклопакетов на лоджии рассматривают, в связи с изменившимся требованиями, в том числе и по энергоэффективности. По доплате за "лишние" квадратные метры из-за изменения коэффициента с 0,4-0,5 на 1,0 тоже пока не ясно.
Балкон я могу застеклить отличными склопакетами за 14 тыс. А мне насчитают за изменение коэффициента 60 тыс. Зачем мне переплачивать 46 тыс. за окна неизвесного качества
wasistdas написав:Общался с одним голландцем. Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр. Пусть не в самом Киеве, а в достаточно ближнем пригороде
Могу сравнить с Польшей. Их новострой - это как правило красивый, высококачественный низкоэтажный копмлекс, квартрира с ремонтом по вкусу, отличная транспортная доступность рейковым транспортом (чаще трамвай) который ходит минута в минуту по расписанию. Рядом современный ТРЦ и вся остальная инфраструктура в шаговой доступности.
Курятник в Немешаево - это скорее пассив для арендодателя и адский ад если жить там а работать в Киеве.
Alex6 написав:Могу сравнить с Польшей. Их новострой - это как правило красивый, высококачественный низкоэтажный копмлекс, квартрира с ремонтом по вкусу, отличная транспортная доступность рейковым транспортом (чаще трамвай) который ходит минута в минуту по расписанию. Рядом современный ТРЦ и вся остальная инфраструктура в шаговой доступности.
Очень мало жилья сдали в этом году под заселение, но строится много... По идее всё скопом сдастся следующим летом. Так что следующим летом праздник у отделочников, а вот арендодателям стоит задуматься.
wasistdas написав:Общался с одним голландцем. Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр. Пусть не в самом Киеве, а в достаточно ближнем пригороде
Могу сравнить с Польшей. Их новострой - это как правило красивый, высококачественный низкоэтажный копмлекс, квартрира с ремонтом по вкусу, отличная транспортная доступность рейковым транспортом (чаще трамвай) который ходит минута в минуту по расписанию. Рядом современный ТРЦ и вся остальная инфраструктура в шаговой доступности.
Курятник в Немешаево - это скорее пассив для арендодателя и адский ад если жить там а работать в Киеве.