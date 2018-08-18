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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2882288328842885

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1238
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
262
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
193
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
231
Якість будівництва
16%
193
Всього голосів : 1238
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:01

Прохожий щуцин?
Ой.
Виїзд скасовано. Будемо мучитися в Кийові.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:16

С форума по дому Русановская гавань от Ковальской
Макс радуйся )

Информация по данному вопросу из отдела продаж пока неоднозначная. Дословно- пока решение не принято, но вопрос установки стеклопакетов на лоджии рассматривают, в связи с изменившимся требованиями, в том числе и по энергоэффективности. По доплате за "лишние" квадратные метры из-за изменения коэффициента с 0,4-0,5 на 1,0 тоже пока не ясно.


Балкон я могу застеклить отличными склопакетами за 14 тыс. А мне насчитают за изменение коэффициента 60 тыс. Зачем мне переплачивать 46 тыс. за окна неизвесного качества
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:01

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а шо вы думаете по поводу колеса обозрения на контрактовой?

https://nashkiev.ua/novosti/kolesa-oboz ... chadi.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:10

  kingkongovets написав:а шо вы думаете по поводу колеса обозрения на контрактовой?

https://nashkiev.ua/novosti/kolesa-oboz ... chadi.html


Город за эту карусель копейки получает, а кто-то хорошо лавешку поднимает.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:59

люблю при посещении европейских городов кататься на таком колесе, много где есть. как оно может портить вид и без того унылой контрактовой - непонятно.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:37

  kingkongovets написав:а шо вы думаете по поводу колеса обозрения на контрактовой?

https://nashkiev.ua/novosti/kolesa-oboz ... chadi.html

потратил там 200 грн как то прошлой зимой, и ничего не увидел
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  wasistdas написав:Общался с одним голландцем. Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр. Пусть не в самом Киеве, а в достаточно ближнем пригороде


Могу сравнить с Польшей. Их новострой - это как правило красивый, высококачественный низкоэтажный копмлекс, квартрира с ремонтом по вкусу, отличная транспортная доступность рейковым транспортом (чаще трамвай) который ходит минута в минуту по расписанию. Рядом современный ТРЦ и вся остальная инфраструктура в шаговой доступности.

Курятник в Немешаево - это скорее пассив для арендодателя и адский ад если жить там а работать в Киеве.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:53

  Alex6 написав:Могу сравнить с Польшей. Их новострой - это как правило красивый, высококачественный низкоэтажный копмлекс, квартрира с ремонтом по вкусу, отличная транспортная доступность рейковым транспортом (чаще трамвай) который ходит минута в минуту по расписанию. Рядом современный ТРЦ и вся остальная инфраструктура в шаговой доступности.

Фасад не керамогранит? Потолки 2,70? Незачет!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очень мало жилья сдали в этом году под заселение, но строится много... По идее всё скопом сдастся следующим летом. Так что следующим летом праздник у отделочников, а вот арендодателям стоит задуматься.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 00:01

  Alex6 написав:
  wasistdas написав:Общался с одним голландцем. Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр. Пусть не в самом Киеве, а в достаточно ближнем пригороде


Могу сравнить с Польшей. Их новострой - это как правило красивый, высококачественный низкоэтажный копмлекс, квартрира с ремонтом по вкусу, отличная транспортная доступность рейковым транспортом (чаще трамвай) который ходит минута в минуту по расписанию. Рядом современный ТРЦ и вся остальная инфраструктура в шаговой доступности.

Курятник в Немешаево - это скорее пассив для арендодателя и адский ад если жить там а работать в Киеве.

И как после этого брать варшавский?)
Kostia
 
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