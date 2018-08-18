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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 гру, 2018 07:57
Аэроснимок 1918-го года. Слева видно Николаевский цепной мост, на месте нынешнего Гидропарка находиться слободка с сотнями домиков. Сама Лавра обнесена еще целыми защитными валами, а в правой части видно старинную дорогу в крепость. Очевидно что само фото сделано с воздушного шара или дирижабля, по просьбе немецкого руководства.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 04 гру, 2018 08:58
Kostia написав: Alex6 написав: wasistdas написав:
Общался с одним голландцем. Он чаем подавился, когда я ему сказал, что у нас есть цены на новострои меньше 300 долларов за метр. Пусть не в самом Киеве, а в достаточно ближнем пригороде
Могу сравнить с Польшей. Их новострой - это как правило красивый, высококачественный низкоэтажный копмлекс, квартрира с ремонтом по вкусу, отличная транспортная доступность рейковым транспортом (чаще трамвай) который ходит минута в минуту по расписанию. Рядом современный ТРЦ и вся остальная инфраструктура в шаговой доступности.
Курятник в Немешаево - это скорее пассив для арендодателя и адский ад если жить там а работать в Киеве.
И как после этого брать варшавский?)
Варшавский, в котором через 2 года будет метро в 3-х минутах от подъезда ? Даже не в 5-ти
Да его можно будет на посуточной аренде держать....
Пригород Киева и пригород европейского города - две большие разницы.
Тратить 3-4 часа своей жизни в пробках каждый день - желаю удачи !
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Alex6
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Додано: Вів 04 гру, 2018 09:15
Alex6 написав: Kostia написав: Alex6 написав:
Могу сравнить с Польшей. Их новострой - это как правило красивый, высококачественный низкоэтажный копмлекс, квартрира с ремонтом по вкусу, отличная транспортная доступность рейковым транспортом (чаще трамвай) который ходит минута в минуту по расписанию. Рядом современный ТРЦ и вся остальная инфраструктура в шаговой доступности.
Курятник в Немешаево - это скорее пассив для арендодателя и адский ад если жить там а работать в Киеве.
И как после этого брать варшавский?)
Варшавский, в котором через 2 года будет метро в 3-х минутах от подъезда ? Даже не в 5-ти
Да его можно будет на посуточной аренде держать....
Пригород Киева и пригород европейского города - две большие разницы.
Тратить 3-4 часа своей жизни в пробках каждый день - желаю удачи !
Вы так пишете, будто точно будет метро) просто интересно вы хвалите малоэтажную качественную постройку а покупаете муравейник эконом
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Kostia
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Додано: Вів 04 гру, 2018 09:43
Kostia написав:
Вы так пишете, будто точно будет метро) просто интересно вы хвалите малоэтажную качественную постройку а покупаете муравейник эконом
вы можете не верить в метро, кто-то и в биткоин не верил когда он был по 20, дело ваше
К малоэтажной качественной постройке должна прилагаться соответствующая инфраструктура, иначе в ней нет никакого смысла, транспортная доступность в европейских городах и в Киеве - это как небо и земля. Я не вижу в Киеве сбалансированных интересных копмлексов малоэтажной застройки для комфортной жизни или выгодной аренды.
Варшавский эконом муравейник - один из лучших муравейников Киева по сумме параметров. И покупал я его еще по 500 за квадрат. Сейчас уже дорого.
П.С. и да, был бы умнее, надо было в свое вермя брать Чикагу
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Alex6
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Додано: Вів 04 гру, 2018 09:53
kingkongovets написав:
не слив, а очередная попытка объяснить вам шо по умолчанию вам никто и ничего не должен и если вы хотите чего то от власти, то должны как минимум осознанно делегировать полномочия тому, кто по вашему мнению достоин того, шоп ее формировать и принимать законы
именно так работает демократия, сержик
клёвая у Вас настольная книга. Только Вы перепутали потребности личные с потребностями общества. Хотя я Вас понимаю, во власть сейчас идут решать собственные проблемы, а не проблемы общества.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Вів 04 гру, 2018 09:54
Alex6 написав:
надо было в свое вермя брать Чикагу
чтобы жить или перепродать?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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