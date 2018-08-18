Додано: Вів 04 гру, 2018 09:43

Kostia написав: Вы так пишете, будто точно будет метро) просто интересно вы хвалите малоэтажную качественную постройку а покупаете муравейник эконом Вы так пишете, будто точно будет метро) просто интересно вы хвалите малоэтажную качественную постройку а покупаете муравейник эконом

вы можете не верить в метро, кто-то и в биткоин не верил когда он был по 20, дело вашеК малоэтажной качественной постройке должна прилагаться соответствующая инфраструктура, иначе в ней нет никакого смысла, транспортная доступность в европейских городах и в Киеве - это как небо и земля. Я не вижу в Киеве сбалансированных интересных копмлексов малоэтажной застройки для комфортной жизни или выгодной аренды.Варшавский эконом муравейник - один из лучших муравейников Киева по сумме параметров. И покупал я его еще по 500 за квадрат. Сейчас уже дорого.П.С. и да, был бы умнее, надо было в свое вермя брать Чикагу