Додано: Вів 04 гру, 2018 07:57





Аэроснимок 1918-го года. Слева видно Николаевский цепной мост, на месте нынешнего Гидропарка находиться слободка с сотнями домиков. Сама Лавра обнесена еще целыми защитными валами, а в правой части видно старинную дорогу в крепость. Очевидно что само фото сделано с воздушного шара или дирижабля, по просьбе немецкого руководства.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.