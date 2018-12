Додано: Вів 04 гру, 2018 10:54

барабашов написав: Kostia

кто эти идиоты, что будут платить 3кгрн(а то и 3200) за однуху в сутки?

или всё таки как у нас в доме - гостиница 4-5*, с персоналом и даже поваром(завтрак и ужин в номер за отдельный бакшиш) по цене(за эти 1К в сутки умножить на 180 допустим или хотя бы 90) снять в этом же доме аэродром да ещё и видовой?



знакомые занимаются гостиничным бизнесом, от просто посуточных квартир до собственной гостиницы, в том числе несколько квартир на жилянской 59 - так там даже подороже ценник и отбоя нет, в основном гастролирующие артисты и иностранные бизнесмены

а уж в модной чикаге проблем с постояльцами точно не будет - гостиницы далеко не всем нравятся

