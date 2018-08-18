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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2885288628872888>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1238
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
262
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
193
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
231
Якість будівництва
16%
193
Всього голосів : 1238
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:15

  барабашов написав:
  Alex6 написав:
  Kostia написав:Вы так пишете, будто точно будет метро) просто интересно вы хвалите малоэтажную качественную постройку а покупаете муравейник эконом


вы можете не верить в метро, кто-то и в биткоин не верил когда он был по 20, дело ваше

К малоэтажной качественной постройке должна прилагаться соответствующая инфраструктура, иначе в ней нет никакого смысла, транспортная доступность в европейских городах и в Киеве - это как небо и земля. Я не вижу в Киеве сбалансированных интересных копмлексов малоэтажной застройки для комфортной жизни или выгодной аренды.

Варшавский эконом муравейник - один из лучших муравейников Киева по сумме параметров. И покупал я его еще по 500 за квадрат. Сейчас уже дорого.

П.С. и да, был бы умнее, надо было в свое вермя брать Чикагу :mrgreen:

Вы уверены, что сейчас перепродать по 3.5куе за метр однуху в этом Чикаго реально? Мне кажется это бред(без ремонта естественно, там как карты лягут). Посуточно неужели можно там хороший навар иметь(сколько примерно та же однуха в день даст - 1200, 1400 или 1600грн, вопрос не так себе,живу в комплексе где очень дорого(почти за эти же деньги) сдают квартиры иностранцам, но это частная гостиница типа, 4 этажа в нашем доме) ?

Посуточно в чикаге 1к будет улетать за 100 уе легко
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:17

А что это за Золотая миля ? Гугл выдает только Казахстан
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:47

Kostia
кто эти идиоты, что будут платить 3кгрн(а то и 3200) за однуху в сутки?
или всё таки как у нас в доме - гостиница 4-5*, с персоналом и даже поваром(завтрак и ужин в номер за отдельный бакшиш) по цене(за эти 1К в сутки умножить на 180 допустим или хотя бы 90) снять в этом же доме аэродром да ещё и видовой?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:52

  барабашов написав:Kostia
кто эти идиоты, что будут платить 3кгрн(а то и 3200) за однуху в сутки?
или всё таки как у нас в доме - гостиница 4-5*, с персоналом и даже поваром(завтрак и ужин в номер за отдельный бакшиш) по цене(за эти 1К в сутки умножить на 180 допустим или хотя бы 90) снять в этом же доме аэродром да ещё и видовой?

Есть много людей, для которых 100 уе не деньги, вот и будут снимать. Вы просто не в курсе цен в хилтоне и других сетевых гостиницах в Киеве наверное)
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:54

  барабашов написав:Kostia
кто эти идиоты, что будут платить 3кгрн(а то и 3200) за однуху в сутки?
или всё таки как у нас в доме - гостиница 4-5*, с персоналом и даже поваром(завтрак и ужин в номер за отдельный бакшиш) по цене(за эти 1К в сутки умножить на 180 допустим или хотя бы 90) снять в этом же доме аэродром да ещё и видовой?


знакомые занимаются гостиничным бизнесом, от просто посуточных квартир до собственной гостиницы, в том числе несколько квартир на жилянской 59 - так там даже подороже ценник и отбоя нет, в основном гастролирующие артисты и иностранные бизнесмены
а уж в модной чикаге проблем с постояльцами точно не будет - гостиницы далеко не всем нравятся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:58

  барабашов написав:
  Alex6 написав:
  Kostia написав:Вы так пишете, будто точно будет метро) просто интересно вы хвалите малоэтажную качественную постройку а покупаете муравейник эконом


вы можете не верить в метро, кто-то и в биткоин не верил когда он был по 20, дело ваше

К малоэтажной качественной постройке должна прилагаться соответствующая инфраструктура, иначе в ней нет никакого смысла, транспортная доступность в европейских городах и в Киеве - это как небо и земля. Я не вижу в Киеве сбалансированных интересных копмлексов малоэтажной застройки для комфортной жизни или выгодной аренды.

Варшавский эконом муравейник - один из лучших муравейников Киева по сумме параметров. И покупал я его еще по 500 за квадрат. Сейчас уже дорого.

П.С. и да, был бы умнее, надо было в свое вермя брать Чикагу :mrgreen:

Вы уверены, что сейчас перепродать по 3.5куе за метр однуху в этом Чикаго реально? Мне кажется это бред(без ремонта естественно, там как карты лягут). Посуточно неужели можно там хороший навар иметь(сколько примерно та же однуха в день даст - 1200, 1400 или 1600грн, вопрос не так себе,живу в комплексе где очень дорого(почти за эти же деньги) сдают квартиры иностранцам, но это частная гостиница типа, 4 этажа в нашем доме) ?

РТ по 3куе за метр в 2016м тоже казался бредом.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Вы уверены, что сейчас перепродать по 3.5куе за метр однуху в этом Чикаго реально? Мне кажется это бред(без ремонта естественно, там как карты лягут). Посуточно неужели можно там хороший навар иметь(сколько примерно та же однуха в день даст - 1200, 1400 или 1600грн,


Если смотреть посуточную в сопоставимом доме Берлин или Варшава - то это 200-300 евро в сутки, пусть для Киева это 100-150, т.е. 3000-5000грн.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:02

Kostia
Наверное да.
Сам в Гурзуфе платил за 3К правда с видом на телеграф и ни капли моря с балкона 100евро в день пять лет назад, в августе только, на НГ никогда в Крым не ездил. Уборщица конечно по звонку прибегала и за детьми убирала. Но это было при неадекватно низком курсе валюты.
На майдане и прилегающих улицах в кое какие дни думаю и 5кгрн хата небольшая(не 3-4К) затянуть может, естественно не хрущ-бабушатник, а что то ближе к берлоге King-konga, в том числе и по деньгам вбуханным в ремонт.
Стабильно, по 100кгрн в месяц допустим грязного прихода, можно спрогнозировать бизнес-план владения этой виртуальной однухой в Чикаге? Или это высоко планку поднял и 60кгрн уже неплохо?
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:04

  Kostia написав:
  барабашов написав:Kostia
кто эти идиоты, что будут платить 3кгрн(а то и 3200) за однуху в сутки?
или всё таки как у нас в доме - гостиница 4-5*, с персоналом и даже поваром(завтрак и ужин в номер за отдельный бакшиш) по цене(за эти 1К в сутки умножить на 180 допустим или хотя бы 90) снять в этом же доме аэродром да ещё и видовой?

Есть много людей, для которых 100 уе не деньги, вот и будут снимать. Вы просто не в курсе цен в хилтоне и других сетевых гостиницах в Киеве наверное)


Зайдите на Букинг и посмотрите что можно найти за 100 баксов.
За 120 баксов квартиры по 120-150 метров, Крещатик, Леси Украинки 7б.
За 100 в Чикаго с стильным ремонтом можно сдавать , но при этом имейте ввиду что иногда и 2 часа ночи или в 6 утра может быть заселение , надо встречать-провожать.

Иногда инцинденты всякие тоже случаются. Что касается всяких артистов , бухалово и прочее это обязательно.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 04 гру, 2018 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И да - чтоб не думали что я балаболить решил с утра :D - погулите отель "Севен-Элевен" в Мост-сити в Днепре. Нижние этажи нашего комплекса.
Киркорова и Баскова ни разу в упор в лицо у нас не видел. Как и Данилко с Поляковой и Винника :D :D
барабашов
 
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