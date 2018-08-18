Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Вы так пишете, будто точно будет метро) просто интересно вы хвалите малоэтажную качественную постройку а покупаете муравейник эконом
вы можете не верить в метро, кто-то и в биткоин не верил когда он был по 20, дело ваше
К малоэтажной качественной постройке должна прилагаться соответствующая инфраструктура, иначе в ней нет никакого смысла, транспортная доступность в европейских городах и в Киеве - это как небо и земля. Я не вижу в Киеве сбалансированных интересных копмлексов малоэтажной застройки для комфортной жизни или выгодной аренды.
Варшавский эконом муравейник - один из лучших муравейников Киева по сумме параметров. И покупал я его еще по 500 за квадрат. Сейчас уже дорого.
П.С. и да, был бы умнее, надо было в свое вермя брать Чикагу
Вы уверены, что сейчас перепродать по 3.5куе за метр однуху в этом Чикаго реально? Мне кажется это бред(без ремонта естественно, там как карты лягут). Посуточно неужели можно там хороший навар иметь(сколько примерно та же однуха в день даст - 1200, 1400 или 1600грн, вопрос не так себе,живу в комплексе где очень дорого(почти за эти же деньги) сдают квартиры иностранцам, но это частная гостиница типа, 4 этажа в нашем доме) ?
Посуточно в чикаге 1к будет улетать за 100 уе легко
Kostia кто эти идиоты, что будут платить 3кгрн(а то и 3200) за однуху в сутки? или всё таки как у нас в доме - гостиница 4-5*, с персоналом и даже поваром(завтрак и ужин в номер за отдельный бакшиш) по цене(за эти 1К в сутки умножить на 180 допустим или хотя бы 90) снять в этом же доме аэродром да ещё и видовой?
барабашов написав:Kostia кто эти идиоты, что будут платить 3кгрн(а то и 3200) за однуху в сутки? или всё таки как у нас в доме - гостиница 4-5*, с персоналом и даже поваром(завтрак и ужин в номер за отдельный бакшиш) по цене(за эти 1К в сутки умножить на 180 допустим или хотя бы 90) снять в этом же доме аэродром да ещё и видовой?
Есть много людей, для которых 100 уе не деньги, вот и будут снимать. Вы просто не в курсе цен в хилтоне и других сетевых гостиницах в Киеве наверное)
барабашов написав:Kostia кто эти идиоты, что будут платить 3кгрн(а то и 3200) за однуху в сутки? или всё таки как у нас в доме - гостиница 4-5*, с персоналом и даже поваром(завтрак и ужин в номер за отдельный бакшиш) по цене(за эти 1К в сутки умножить на 180 допустим или хотя бы 90) снять в этом же доме аэродром да ещё и видовой?
знакомые занимаются гостиничным бизнесом, от просто посуточных квартир до собственной гостиницы, в том числе несколько квартир на жилянской 59 - так там даже подороже ценник и отбоя нет, в основном гастролирующие артисты и иностранные бизнесмены а уж в модной чикаге проблем с постояльцами точно не будет - гостиницы далеко не всем нравятся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Kostia написав:Вы так пишете, будто точно будет метро) просто интересно вы хвалите малоэтажную качественную постройку а покупаете муравейник эконом
вы можете не верить в метро, кто-то и в биткоин не верил когда он был по 20, дело ваше
К малоэтажной качественной постройке должна прилагаться соответствующая инфраструктура, иначе в ней нет никакого смысла, транспортная доступность в европейских городах и в Киеве - это как небо и земля. Я не вижу в Киеве сбалансированных интересных копмлексов малоэтажной застройки для комфортной жизни или выгодной аренды.
Варшавский эконом муравейник - один из лучших муравейников Киева по сумме параметров. И покупал я его еще по 500 за квадрат. Сейчас уже дорого.
П.С. и да, был бы умнее, надо было в свое вермя брать Чикагу
Вы уверены, что сейчас перепродать по 3.5куе за метр однуху в этом Чикаго реально? Мне кажется это бред(без ремонта естественно, там как карты лягут). Посуточно неужели можно там хороший навар иметь(сколько примерно та же однуха в день даст - 1200, 1400 или 1600грн, вопрос не так себе,живу в комплексе где очень дорого(почти за эти же деньги) сдают квартиры иностранцам, но это частная гостиница типа, 4 этажа в нашем доме) ?
барабашов написав:Вы уверены, что сейчас перепродать по 3.5куе за метр однуху в этом Чикаго реально? Мне кажется это бред(без ремонта естественно, там как карты лягут). Посуточно неужели можно там хороший навар иметь(сколько примерно та же однуха в день даст - 1200, 1400 или 1600грн,
Если смотреть посуточную в сопоставимом доме Берлин или Варшава - то это 200-300 евро в сутки, пусть для Киева это 100-150, т.е. 3000-5000грн.
Kostia Наверное да. Сам в Гурзуфе платил за 3К правда с видом на телеграф и ни капли моря с балкона 100евро в день пять лет назад, в августе только, на НГ никогда в Крым не ездил. Уборщица конечно по звонку прибегала и за детьми убирала. Но это было при неадекватно низком курсе валюты. На майдане и прилегающих улицах в кое какие дни думаю и 5кгрн хата небольшая(не 3-4К) затянуть может, естественно не хрущ-бабушатник, а что то ближе к берлоге King-konga, в том числе и по деньгам вбуханным в ремонт. Стабильно, по 100кгрн в месяц допустим грязного прихода, можно спрогнозировать бизнес-план владения этой виртуальной однухой в Чикаге? Или это высоко планку поднял и 60кгрн уже неплохо?
барабашов написав:Kostia кто эти идиоты, что будут платить 3кгрн(а то и 3200) за однуху в сутки? или всё таки как у нас в доме - гостиница 4-5*, с персоналом и даже поваром(завтрак и ужин в номер за отдельный бакшиш) по цене(за эти 1К в сутки умножить на 180 допустим или хотя бы 90) снять в этом же доме аэродром да ещё и видовой?
Есть много людей, для которых 100 уе не деньги, вот и будут снимать. Вы просто не в курсе цен в хилтоне и других сетевых гостиницах в Киеве наверное)
Зайдите на Букинг и посмотрите что можно найти за 100 баксов. За 120 баксов квартиры по 120-150 метров, Крещатик, Леси Украинки 7б. За 100 в Чикаго с стильным ремонтом можно сдавать , но при этом имейте ввиду что иногда и 2 часа ночи или в 6 утра может быть заселение , надо встречать-провожать.
Иногда инцинденты всякие тоже случаются. Что касается всяких артистов , бухалово и прочее это обязательно.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 04 гру, 2018 11:07, всього редагувалось 1 раз.
И да - чтоб не думали что я балаболить решил с утра - погулите отель "Севен-Элевен" в Мост-сити в Днепре. Нижние этажи нашего комплекса. Киркорова и Баскова ни разу в упор в лицо у нас не видел. Как и Данилко с Поляковой и Винника