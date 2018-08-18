Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Kostia Наверное да. Сам в Гурзуфе платил за 3К правда с видом на телеграф и ни капли моря с балкона 100евро в день пять лет назад, в августе только, на НГ никогда в Крым не ездил. Уборщица конечно по звонку прибегала и за детьми убирала. Но это было при неадекватно низком курсе валюты. На майдане и прилегающих улицах в кое какие дни думаю и 5кгрн хата небольшая(не 3-4К) затянуть может, естественно не хрущ-бабушатник, а что то ближе к берлоге King-konga, в том числе и по деньгам вбуханным в ремонт. Стабильно, по 100кгрн в месяц допустим грязного прихода, можно спрогнозировать бизнес-план владения этой виртуальной однухой в Чикаге? Или это высоко планку поднял и 60кгрн уже неплохо?
Вам 100 уе казалось очень много, теперь хотите 100 к грн?) Не знаю что будет когда заселится чикага, но на сегодняшний день я лично вам отдать могу 60 к чистыми и заняться этим.
zzzzzz написав:Зайдите на Букинг и посмотрите что можно найти за 100 баксов. За 120 баксов квартиры по 120-150 метров, Крещатик, Леси Украинки 7б.
это как правило старый фонд с ушатаным ремонтом советских годов
если там делается современный ремонт - то ценник удваивается
и у Чикаги наилучший локейшн в Киеве как по мне, куда там тому Леси Украинки
Был у меня знакомый. Все по классике жанра. Папашка мусорило из каких-то крупных из транспортной милиции в 2000-2006 нахапали квартир по центру , и вторичка и Жилянская 59 все квартиры я не видел но на некоторых мы тусили, сынок с мамашкой занимались сдачей посуточно. Много приколов рассказывал. Вообщем что я хочу сказать, это тоже работа , нужно и посреди ночи встречать гостей, особенно если квартиры в разных локациях, и ночами принимать после сдачи. Воровство и порчу мебели и техники никто не отменял. Тогда еще брали паспорта в залог, но это мало помогало.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 04 гру, 2018 11:24, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Kostia кто эти идиоты, что будут платить 3кгрн(а то и 3200) за однуху в сутки? или всё таки как у нас в доме - гостиница 4-5*, с персоналом и даже поваром(завтрак и ужин в номер за отдельный бакшиш) по цене(за эти 1К в сутки умножить на 180 допустим или хотя бы 90) снять в этом же доме аэродром да ещё и видовой?
Есть много людей, для которых 100 уе не деньги, вот и будут снимать. Вы просто не в курсе цен в хилтоне и других сетевых гостиницах в Киеве наверное)
Зайдите на Букинг и посмотрите что можно найти за 100 баксов. За 120 баксов квартиры по 120-150 метров, Крещатик, Леси Украинки 7б. За 100 в Чикаго с стильным ремонтом можно сдавать , но при этом имейте ввиду что иногда и 2 часа ночи или в 6 утра может быть заселение , надо встречать-провожать.
Иногда инцинденты всякие тоже случаются. Что касается всяких артистов , бухалово и прочее это обязательно.