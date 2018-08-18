барабашов написав:

Наверное да.Сам в Гурзуфе платил за 3К правда с видом на телеграф и ни капли моря с балкона 100евро в день пять лет назад, в августе только, на НГ никогда в Крым не ездил. Уборщица конечно по звонку прибегала и за детьми убирала. Но это было при неадекватно низком курсе валюты.На майдане и прилегающих улицах в кое какие дни думаю и 5кгрн хата небольшая(не 3-4К) затянуть может, естественно не хрущ-бабушатник, а что то ближе к берлоге King-konga, в том числе и по деньгам вбуханным в ремонт.Стабильно, по 100кгрн в месяц допустим грязного прихода, можно спрогнозировать бизнес-план владения этой виртуальной однухой в Чикаге? Или это высоко планку поднял и 60кгрн уже неплохо?