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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2885288628872888

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1238
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
262
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
193
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
231
Якість будівництва
16%
193
Всього голосів : 1238
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:09

  барабашов написав:Kostia
Наверное да.
Сам в Гурзуфе платил за 3К правда с видом на телеграф и ни капли моря с балкона 100евро в день пять лет назад, в августе только, на НГ никогда в Крым не ездил. Уборщица конечно по звонку прибегала и за детьми убирала. Но это было при неадекватно низком курсе валюты.
На майдане и прилегающих улицах в кое какие дни думаю и 5кгрн хата небольшая(не 3-4К) затянуть может, естественно не хрущ-бабушатник, а что то ближе к берлоге King-konga, в том числе и по деньгам вбуханным в ремонт.
Стабильно, по 100кгрн в месяц допустим грязного прихода, можно спрогнозировать бизнес-план владения этой виртуальной однухой в Чикаге? Или это высоко планку поднял и 60кгрн уже неплохо?

Вам 100 уе казалось очень много, теперь хотите 100 к грн?)
Не знаю что будет когда заселится чикага, но на сегодняшний день я лично вам отдать могу 60 к чистыми и заняться этим.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:10

  zzzzzz написав:Зайдите на Букинг и посмотрите что можно найти за 100 баксов.
За 120 баксов квартиры по 120-150 метров, Крещатик, Леси Украинки 7б.


это как правило старый фонд с ушатаным ремонтом советских годов

если там делается современный ремонт - то ценник удваивается

и у Чикаги наилучший локейшн в Киеве как по мне, куда там тому Леси Украинки
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:16

  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Зайдите на Букинг и посмотрите что можно найти за 100 баксов.
За 120 баксов квартиры по 120-150 метров, Крещатик, Леси Украинки 7б.


это как правило старый фонд с ушатаным ремонтом советских годов

если там делается современный ремонт - то ценник удваивается

и у Чикаги наилучший локейшн в Киеве как по мне, куда там тому Леси Украинки


Был у меня знакомый. Все по классике жанра.
Папашка мусорило из каких-то крупных из транспортной милиции в 2000-2006 нахапали квартир по центру , и вторичка и Жилянская 59 все квартиры я не видел но на некоторых мы тусили, сынок с мамашкой занимались сдачей посуточно. Много приколов рассказывал.
Вообщем что я хочу сказать, это тоже работа , нужно и посреди ночи встречать гостей, особенно если квартиры в разных локациях, и ночами принимать после сдачи.
Воровство и порчу мебели и техники никто не отменял. Тогда еще брали паспорта в залог, но это мало помогало.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 04 гру, 2018 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:23

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:
  барабашов написав:Kostia
кто эти идиоты, что будут платить 3кгрн(а то и 3200) за однуху в сутки?
или всё таки как у нас в доме - гостиница 4-5*, с персоналом и даже поваром(завтрак и ужин в номер за отдельный бакшиш) по цене(за эти 1К в сутки умножить на 180 допустим или хотя бы 90) снять в этом же доме аэродром да ещё и видовой?

Есть много людей, для которых 100 уе не деньги, вот и будут снимать. Вы просто не в курсе цен в хилтоне и других сетевых гостиницах в Киеве наверное)


Зайдите на Букинг и посмотрите что можно найти за 100 баксов.
За 120 баксов квартиры по 120-150 метров, Крещатик, Леси Украинки 7б.
За 100 в Чикаго с стильным ремонтом можно сдавать , но при этом имейте ввиду что иногда и 2 часа ночи или в 6 утра может быть заселение , надо встречать-провожать.

Иногда инцинденты всякие тоже случаются. Что касается всяких артистов , бухалово и прочее это обязательно.

Ну да, так за это ты деньги зарабатываешь)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:26

  Kostia написав:Ну да, так за это ты деньги зарабатываешь)


Вы прикидывали какой чистый доход с актива вы будете получать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:27

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Ну да, так за это ты деньги зарабатываешь)


Вы прикидывали какой чистый доход с актива вы будете получать ?

Не только прикидывал а и на практике делаю на протяжении 6 лет
Kostia
 
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