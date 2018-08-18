Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Зайдите на Букинг и посмотрите что можно найти за 100 баксов. За 120 баксов квартиры по 120-150 метров, Крещатик, Леси Украинки 7б.
это как правило старый фонд с ушатаным ремонтом советских годов
если там делается современный ремонт - то ценник удваивается
и у Чикаги наилучший локейшн в Киеве как по мне, куда там тому Леси Украинки
Был у меня знакомый. Все по классике жанра. Папашка мусорило из каких-то крупных из транспортной милиции в 2000-2006 нахапали квартир по центру , и вторичка и Жилянская 59 все квартиры я не видел но на некоторых мы тусили, сынок с мамашкой занимались сдачей посуточно. Много приколов рассказывал. Вообщем что я хочу сказать, это тоже работа , нужно и посреди ночи встречать гостей, особенно если квартиры в разных локациях, и ночами принимать после сдачи. Воровство и порчу мебели и техники никто не отменял. Тогда еще брали паспорта в залог, но это мало помогало.
да ну прекратите. ВЫ серьезно уверены что собственник квартиры в чикаге будет ЛИЧНО встречать гостей и принимать квартиры после сдачи? может он еще лично будет руками простыни стирать и мусор выносить после них?? Берется человек на зарплату и занимается этим на постоянной основе.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав: да ну прекратите. ВЫ серьезно уверены что собственник квартиры в чикаге будет ЛИЧНО встречать гостей и принимать квартиры после сдачи? может он еще лично будет руками простыни стирать и мусор выносить после них?? Берется человек на зарплату и занимается этим на постоянной основе.
Все зависит от того сколько квартир . Если 1-2-3 квартиры нет смысла. У человека на зарплате бывают выходные дни ( больничные ) Тогда уже нужно двух человек брать на зарплату.
барабашов написав:Kostia Наверное да. Сам в Гурзуфе платил за 3К правда с видом на телеграф и ни капли моря с балкона 100евро в день пять лет назад, в августе только, на НГ никогда в Крым не ездил. Уборщица конечно по звонку прибегала и за детьми убирала. Но это было при неадекватно низком курсе валюты. На майдане и прилегающих улицах в кое какие дни думаю и 5кгрн хата небольшая(не 3-4К) затянуть может, естественно не хрущ-бабушатник, а что то ближе к берлоге King-konga, в том числе и по деньгам вбуханным в ремонт. Стабильно, по 100кгрн в месяц допустим грязного прихода, можно спрогнозировать бизнес-план владения этой виртуальной однухой в Чикаге? Или это высоко планку поднял и 60кгрн уже неплохо?
Вам 100 уе казалось очень много, теперь хотите 100 к грн?) Не знаю что будет когда заселится чикага, но на сегодняшний день я лично вам отдать могу 60 к чистыми и заняться этим.
Вы немного не то поняли - я имел ввиду 100кгрн/мес прихода с 1К в Чикаге от сдачи в аренду на момент завершения ремонта(2020???) при долларе 32+ где то. Оправдана в таком случае текущая цена3.5куе метр за голый бетон? Наш дом так и продавался готовый(!!!) в 2009м, воздух(этаж 10й уже построили) в 2005м конечно намного дешевле))), но то мама подсуетилась. Цены текущей посуточной аренды вам я рассказал и их промониторить их на ЛОХе и Место.юа нет проблем.
Жека79 написав: да ну прекратите. ВЫ серьезно уверены что собственник квартиры в чикаге будет ЛИЧНО встречать гостей и принимать квартиры после сдачи? может он еще лично будет руками простыни стирать и мусор выносить после них?? Берется человек на зарплату и занимается этим на постоянной основе.
Все зависит от того сколько квартир . Если 1-2-3 квартиры нет смысла. У человека на зарплате бывают выходные дни ( больничные ) Тогда уже нужно двух человек брать на зарплату.
Это не так оплачивается. Никто не платит фиксированную зарплату, платят конкретно за каждый выход на работу\уборку. Один заболел-вызвали другого и все. Люди которые этим занимаются проффесионально и долго имеют для этого все контакты и целый штат нужных людей . Для того чтобы все это появилось нужно хоть пол года что то посуточно посдавать. все зависит от того КАКИЕ квартиры. на квартиры которые сдаются от 3кгрн в сутки нанимаются люди по 800 грн за 2х-3х часовую уборку и все.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------