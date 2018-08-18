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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2886288728882889

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1238
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
262
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
193
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
231
Якість будівництва
16%
193
Всього голосів : 1238
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Ну да, так за это ты деньги зарабатываешь)


Вы прикидывали какой чистый доход с актива вы будете получать ?

Не только прикидывал а и на практике делаю на протяжении 6 лет
За сколько хорошая однуха, переделанная в двуху, в Кардинале посуточно может сдаваться? На опыте, так сказать! Спасибо.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:10

  zzzzzz написав:
  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Зайдите на Букинг и посмотрите что можно найти за 100 баксов.
За 120 баксов квартиры по 120-150 метров, Крещатик, Леси Украинки 7б.


это как правило старый фонд с ушатаным ремонтом советских годов

если там делается современный ремонт - то ценник удваивается

и у Чикаги наилучший локейшн в Киеве как по мне, куда там тому Леси Украинки


Был у меня знакомый. Все по классике жанра.
Папашка мусорило из каких-то крупных из транспортной милиции в 2000-2006 нахапали квартир по центру , и вторичка и Жилянская 59 все квартиры я не видел но на некоторых мы тусили, сынок с мамашкой занимались сдачей посуточно. Много приколов рассказывал.
Вообщем что я хочу сказать, это тоже работа , нужно и посреди ночи встречать гостей, особенно если квартиры в разных локациях, и ночами принимать после сдачи.
Воровство и порчу мебели и техники никто не отменял. Тогда еще брали паспорта в залог, но это мало помогало.


да ну прекратите. ВЫ серьезно уверены что собственник квартиры в чикаге будет ЛИЧНО встречать гостей и принимать квартиры после сдачи? :) может он еще лично будет руками простыни стирать и мусор выносить после них?? Берется человек на зарплату и занимается этим на постоянной основе.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:14

  Жека79 написав:
да ну прекратите. ВЫ серьезно уверены что собственник квартиры в чикаге будет ЛИЧНО встречать гостей и принимать квартиры после сдачи? :) может он еще лично будет руками простыни стирать и мусор выносить после них?? Берется человек на зарплату и занимается этим на постоянной основе.


Все зависит от того сколько квартир . Если 1-2-3 квартиры нет смысла.
У человека на зарплате бывают выходные дни ( больничные ) Тогда уже нужно двух человек брать на зарплату.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:16

Кстати, Левый берег Киева до 1920-х годов относился к Черниговской губернии :mrgreen:

P.S. Инфа из одного ОП Ирпеня: раньше квартиры выкупали этажами, а теперь покупают более мелким оптом - по 5-7 квартир, в основном с целью дальнейшей перепродажи. Под аренду берут 2-3 квартиры.
Востаннє редагувалось Natt в Вів 04 гру, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:17

  Kostia написав:
  барабашов написав:Kostia
Наверное да.
Сам в Гурзуфе платил за 3К правда с видом на телеграф и ни капли моря с балкона 100евро в день пять лет назад, в августе только, на НГ никогда в Крым не ездил. Уборщица конечно по звонку прибегала и за детьми убирала. Но это было при неадекватно низком курсе валюты.
На майдане и прилегающих улицах в кое какие дни думаю и 5кгрн хата небольшая(не 3-4К) затянуть может, естественно не хрущ-бабушатник, а что то ближе к берлоге King-konga, в том числе и по деньгам вбуханным в ремонт.
Стабильно, по 100кгрн в месяц допустим грязного прихода, можно спрогнозировать бизнес-план владения этой виртуальной однухой в Чикаге? Или это высоко планку поднял и 60кгрн уже неплохо?

Вам 100 уе казалось очень много, теперь хотите 100 к грн?)
Не знаю что будет когда заселится чикага, но на сегодняшний день я лично вам отдать могу 60 к чистыми и заняться этим.

Вы немного не то поняли - я имел ввиду 100кгрн/мес прихода с 1К в Чикаге от сдачи в аренду на момент завершения ремонта(2020???) при долларе 32+ где то.
Оправдана в таком случае текущая цена3.5куе метр за голый бетон? Наш дом так и продавался готовый(!!!) в 2009м, воздух(этаж 10й уже построили) в 2005м конечно намного дешевле))), но то мама подсуетилась.
Цены текущей посуточной аренды вам я рассказал и их промониторить их на ЛОХе и Место.юа нет проблем.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:37

1 сентября 2019 года в Киеве откроется торгово-развлекательный центр Ocean Mall

https://news.realt.ua/novosti-nedvizhim ... f3Edx4NH3k
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:49

  zzzzzz написав:
  Жека79 написав:
да ну прекратите. ВЫ серьезно уверены что собственник квартиры в чикаге будет ЛИЧНО встречать гостей и принимать квартиры после сдачи? :) может он еще лично будет руками простыни стирать и мусор выносить после них?? Берется человек на зарплату и занимается этим на постоянной основе.


Все зависит от того сколько квартир . Если 1-2-3 квартиры нет смысла.
У человека на зарплате бывают выходные дни ( больничные ) Тогда уже нужно двух человек брать на зарплату.


Это не так оплачивается. Никто не платит фиксированную зарплату, платят конкретно за каждый выход на работу\уборку. Один заболел-вызвали другого и все. Люди которые этим занимаются проффесионально и долго имеют для этого все контакты и целый штат нужных людей . Для того чтобы все это появилось нужно хоть пол года что то посуточно посдавать. все зависит от того КАКИЕ квартиры. на квартиры которые сдаются от 3кгрн в сутки нанимаются люди по 800 грн за 2х-3х часовую уборку и все.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:54

Жека79
По уборке понятно , я имел ввиду вопрос приема-сдачи квартиры и оплаты .
Кстати при оплате через Букинг, сайт вроде себе около 15% берет ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:57

  zzzzzz написав:Жека79
По уборке понятно , я имел ввиду вопрос приема-сдачи квартиры и оплаты .
Кстати при оплате через Букинг, сайт вроде себе около 15% берет ?


да. кроме того не все так просто тоже, если вы хотите чтобы ваш отель был на 1й странице поиска а не на 20той то тоже куча нюансов
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:15

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Жека79
По уборке понятно , я имел ввиду вопрос приема-сдачи квартиры и оплаты .
Кстати при оплате через Букинг, сайт вроде себе около 15% берет ?


да. кроме того не все так просто тоже, если вы хотите чтобы ваш отель был на 1й странице поиска а не на 20той то тоже куча нюансов


Да, припоминаю , знакомый жаловался что тратит много на рекламу, т.к. у них было много квартир они создали свой сайт , тогда это было еще в новинку.

Вообщем от 100$ в сутки , чистыми останется 50-60$ , учитывая коэфициент заполнения 60-70% выходит 1500-1600$ в месяц , то есть в месяц 0,5%-0,6% от цены актива ( 80м по 3,5куе )
Живите своим умом!
zzzzzz
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