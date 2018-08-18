Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все, мы стали частью Европы. Та же ситуация: цена б/у премиальных авто такая же или НИЖЕ цены б/у бюджетных авто.
Вот! Вот он - настоящий рынок! Чисто спрос/предложение. Но боюсь КК-ц прав: лихорадить рынок недвижки будет еще долго))) Можем и не дождаться "выздоровления" . Придется либо работать с "больным", либо выводить активы из "зоны карантина"
барабашов написав:Kostia Наверное да. Сам в Гурзуфе платил за 3К правда с видом на телеграф и ни капли моря с балкона 100евро в день пять лет назад, в августе только, на НГ никогда в Крым не ездил. Уборщица конечно по звонку прибегала и за детьми убирала. Но это было при неадекватно низком курсе валюты. На майдане и прилегающих улицах в кое какие дни думаю и 5кгрн хата небольшая(не 3-4К) затянуть может, естественно не хрущ-бабушатник, а что то ближе к берлоге King-konga, в том числе и по деньгам вбуханным в ремонт. Стабильно, по 100кгрн в месяц допустим грязного прихода, можно спрогнозировать бизнес-план владения этой виртуальной однухой в Чикаге? Или это высоко планку поднял и 60кгрн уже неплохо?
Вам 100 уе казалось очень много, теперь хотите 100 к грн?) Не знаю что будет когда заселится чикага, но на сегодняшний день я лично вам отдать могу 60 к чистыми и заняться этим.
Вы немного не то поняли - я имел ввиду 100кгрн/мес прихода с 1К в Чикаге от сдачи в аренду на момент завершения ремонта(2020???) при долларе 32+ где то. Оправдана в таком случае текущая цена3.5куе метр за голый бетон? Наш дом так и продавался готовый(!!!) в 2009м, воздух(этаж 10й уже построили) в 2005м конечно намного дешевле))), но то мама подсуетилась. Цены текущей посуточной аренды вам я рассказал и их промониторить их на ЛОХе и Место.юа нет проблем.
100 к это больше чем 100 уе сутки даже при курсе 32.тем более заполнить квартиру 30 дней нереально почти
Так, по данным консалтинговых компаний, загрузка столичных гостиниц в прошедшем году почти достигла стандартного среднегодового показателя, наблюдавшегося около пяти лет назад, то есть 50-55% (в 2013 году данный показатель составил 51%, в 2014 году снизился до 30%). В частности, компания EY озвучила, что по результатам прошлого года среднегодовая загрузка гостиниц высокого ценового сегмента достигла 47%. Это на 7 п.п. выше уровня 2016 года. Средняя стоимость номера в высоком сегменте по результатам этого периода продемонстрировала незначительное снижение со $161 до $155 (-4%). Рост загрузки на фоне стабильной средней стоимости номера привел к увеличению доходности номера: по итогам 2017 года средний RevPAR в отелях высокого сегмента составил $73, что на 15% выше показателя 2016 года
Ему за 30, он успешный бизнесмен, у него крутая машина и он паркуется где и как хочет. Ему наплевать на остальных, тротуары и газоны - для него, а не для вас. Ей 22, она вкалывает на двух работах, купила старенький опель и... Паркуется где и как хочет. Хоть она и из простых, не мажоров, но ей так же наплевать на окружающих. Ему 24, обычный студент, катает на велосипеде, но правил ПДД не знает, ему должны уступать все, на пешеходном переходе, на тротуаре, на дороге. Ему наплевать на других. Ей 19, студентка, скромная и тихая, и вроде бы должна что-то понимать, но... На эскалаторе в метро она лезет сбоку, вклиниваясь в толпу, встает слева и возмущается на "бегунов", а в общественный транспорт лезет напролом, наплевав на то, что сначала выходят, а потом заходят. Ей наплевать на других. Ей 32, есть двое малышей, на прогулке она болтает по телефону с подружкой, за детьми не следит, они бегают по велодорожкам, пугая велосипедистов, выскакивают на проезжую часть. Воспитывать детей? Обязанности? Правила поведения на дороге? Мамаша об этом не слышала. Ей наплевать на окружающих. И детям её тоже наплевать, уже с раннего возраста они привыкают к вседозволенности. Ему 65, пенсионер, вроде бы тихий дедуля, любит покурить на балконе и подумать о жизни. А потом запустить окурок вниз, прямо на газон. Ему тоже наплевать.
Это лишь малая часть примеров. Ничтожно малая. Я не говорю об уважении. Уважать нужно тех, кто заслужил. Но я говорю о простом воспитании, о понятии того факта, что ты тут живёшь не один, что есть окружающие. Но... Пофигизм, равнодушие и эгоизм человеческого стада чаще всего не предусматривает мыслей об окружающих.
Вклиниться в толпу, влезть первым, встать так, как хочется тебе и загородить проход, припарковать своё корыто поближе, поболтать с тупой подружкой или, попивая пивко, посмотреть футбольчик, вместо того, чтобы потратить час времени и объяснить ребёнку, что тротуары и дороги - не место для игр, что там ходят другие люди и ездят машины, что надо быть осторожнее... бы*** и пофигисты повсюду. Большинству людей давным давно наплевать друг на друга. Но стоит какому-нибудь бескомпромиссному активисту начать своё шоу, как эта толпа объединяется и начинает кукарекать о морали, о защите своего частного имущества, о ценности человеческой жизни. А заслужили ли вы эту мораль? Как вы можете о ней говорить, если её у вас нет и вам всё это время было наплевать на окружающих? Или мораль ваша проявляется только под "дулом пистолета" и страхом потерять "свою жизнь"? Тогда вы лицемеры, господа. Такие лицемеры, которым позавидует даже хитрожопый сатана, потому что он - открытое зло, а вы - зло, прикрытое ложной моралью.
И знаете, это общество заслуживает больше решительно настроенных активистов. Припарковался на газоне - получи "кулю в лоб". Лезешь напролом вне очереди - лови "кулю в лоб". Бросаешь мусор на улице - лови "кулю в лоб", потому что ты её заслуживаешь, ты такой же мусор, как и тот окурок, что ты только что кинул из окна своего автомобиля. Только так бы*** научится думать не только о себе. Только через страх. Потому что пропаганда, плакаты за чистоту, призывы к вежливости и прочие вежливые попытки вразумления не работают с бы***. Человек культурный и воспитанный всегда подумает о других и сделает как лучше для всех. бы*** же, пока у него есть свобода выбора, всегда будет выбирать вариант наилучший для себя, и только под страхом наказания бы*** начнёт вести себя культурно. А кто ты? Выбор за тобой......
Оранжевый-хит сезона написав:Ему за 30, он успешный бизнесмен, у него крутая машина и он паркуется где и как хочет. Ему наплевать на остальных, тротуары и газоны - для него, а не для вас. Ей 22, она вкалывает на двух работах, купила старенький опель и... Паркуется где и как хочет. Хоть она и из простых, не мажоров, но ей так же наплевать на окружающих. Ему 24, обычный студент, катает на велосипеде, но правил ПДД не знает, ему должны уступать все, на пешеходном переходе, на тротуаре, на дороге. Ему наплевать на других. Ей 19, студентка, скромная и тихая, и вроде бы должна что-то понимать, но... На эскалаторе в метро она лезет сбоку, вклиниваясь в толпу, встает слева и возмущается на "бегунов", а в общественный транспорт лезет напролом, наплевав на то, что сначала выходят, а потом заходят. Ей наплевать на других. Ей 32, есть двое малышей, на прогулке она болтает по телефону с подружкой, за детьми не следит, они бегают по велодорожкам, пугая велосипедистов, выскакивают на проезжую часть. Воспитывать детей? Обязанности? Правила поведения на дороге? Мамаша об этом не слышала. Ей наплевать на окружающих. И детям её тоже наплевать, уже с раннего возраста они привыкают к вседозволенности. Ему 65, пенсионер, вроде бы тихий дедуля, любит покурить на балконе и подумать о жизни. А потом запустить окурок вниз, прямо на газон. Ему тоже наплевать.
Это лишь малая часть примеров. Ничтожно малая. Я не говорю об уважении. Уважать нужно тех, кто заслужил. Но я говорю о простом воспитании, о понятии того факта, что ты тут живёшь не один, что есть окружающие. Но... Пофигизм, равнодушие и эгоизм человеческого стада чаще всего не предусматривает мыслей об окружающих.
Вклиниться в толпу, влезть первым, встать так, как хочется тебе и загородить проход, припарковать своё корыто поближе, поболтать с тупой подружкой или, попивая пивко, посмотреть футбольчик, вместо того, чтобы потратить час времени и объяснить ребёнку, что тротуары и дороги - не место для игр, что там ходят другие люди и ездят машины, что надо быть осторожнее... бы*** и пофигисты повсюду. Большинству людей давным давно наплевать друг на друга. Но стоит какому-нибудь бескомпромиссному активисту начать своё шоу, как эта толпа объединяется и начинает кукарекать о морали, о защите своего частного имущества, о ценности человеческой жизни. А заслужили ли вы эту мораль? Как вы можете о ней говорить, если её у вас нет и вам всё это время было наплевать на окружающих? Или мораль ваша проявляется только под "дулом пистолета" и страхом потерять "свою жизнь"? Тогда вы лицемеры, господа. Такие лицемеры, которым позавидует даже хитрожопый сатана, потому что он - открытое зло, а вы - зло, прикрытое ложной моралью.
И знаете, это общество заслуживает больше решительно настроенных активистов. Припарковался на газоне - получи "кулю в лоб". Лезешь напролом вне очереди - лови "кулю в лоб". Бросаешь мусор на улице - лови "кулю в лоб", потому что ты её заслуживаешь, ты такой же мусор, как и тот окурок, что ты только что кинул из окна своего автомобиля. Только так бы*** научится думать не только о себе. Только через страх. Потому что пропаганда, плакаты за чистоту, призывы к вежливости и прочие вежливые попытки вразумления не работают с бы***. Человек культурный и воспитанный всегда подумает о других и сделает как лучше для всех. бы*** же, пока у него есть свобода выбора, всегда будет выбирать вариант наилучший для себя, и только под страхом наказания бы*** начнёт вести себя культурно. А кто ты? Выбор за тобой......
Оранжевый-хит сезона написав:И знаете, это общество заслуживает больше решительно настроенных активистов. Припарковался на газоне - получи "кулю в лоб". Лезешь напролом вне очереди - лови "кулю в лоб". Бросаешь мусор на улице - лови "кулю в лоб", потому что ты её заслуживаешь, ты такой же мусор, как и тот окурок, что ты только что кинул из окна своего автомобиля. Только так бы*** научится думать не только о себе. Только через страх. Потому что пропаганда, плакаты за чистоту, призывы к вежливости и прочие вежливые попытки вразумления не работают с бы***. Человек культурный и воспитанный всегда подумает о других и сделает как лучше для всех. бы*** же, пока у него есть свобода выбора, всегда будет выбирать вариант наилучший для себя, и только под страхом наказания бы*** начнёт вести себя культурно. А кто ты? Выбор за тобой......
Экзамены на культурность еще надо. С выдачей корочки. А то мало ли. Вдруг у меня бумажка из кармана выпадет, а тут активист в кустах.
Посмотрел. Этому посту больше 3-х лет. И, к сожалению, его перепост мало что дал. Курильщики, выбрасывающие окурки ВЕЗДЕ - это неистребимое зло. Де6илы конченные. Надо довести стоимость пачки сигарет до 500 грн. и на эти деньги содержать армию дворников и уборочных машин.
Оранжевый-хит сезона написав:И знаете, это общество заслуживает больше решительно настроенных активистов. Припарковался на газоне - получи "кулю в лоб". Лезешь напролом вне очереди - лови "кулю в лоб". Бросаешь мусор на улице - лови "кулю в лоб", потому что ты её заслуживаешь, ты такой же мусор, как и тот окурок, что ты только что кинул из окна своего автомобиля. Только так бы*** научится думать не только о себе. Только через страх. Потому что пропаганда, плакаты за чистоту, призывы к вежливости и прочие вежливые попытки вразумления не работают с бы***. Человек культурный и воспитанный всегда подумает о других и сделает как лучше для всех. бы*** же, пока у него есть свобода выбора, всегда будет выбирать вариант наилучший для себя, и только под страхом наказания бы*** начнёт вести себя культурно. А кто ты? Выбор за тобой......
Экзамены на культурность еще надо. С выдачей корочки. А то мало ли. Вдруг у меня бумажка из кармана выпадет, а тут активист в кустах.
Штрафанут на 300 грн. - в следующий раз будете зашивать карманы.
Оранжевый-хит сезона написав:И знаете, это общество заслуживает больше решительно настроенных активистов. Припарковался на газоне - получи "кулю в лоб". Лезешь напролом вне очереди - лови "кулю в лоб". Бросаешь мусор на улице - лови "кулю в лоб", потому что ты её заслуживаешь, ты такой же мусор, как и тот окурок, что ты только что кинул из окна своего автомобиля. Только так бы*** научится думать не только о себе. Только через страх. Потому что пропаганда, плакаты за чистоту, призывы к вежливости и прочие вежливые попытки вразумления не работают с бы***. Человек культурный и воспитанный всегда подумает о других и сделает как лучше для всех. бы*** же, пока у него есть свобода выбора, всегда будет выбирать вариант наилучший для себя, и только под страхом наказания бы*** начнёт вести себя культурно. А кто ты? Выбор за тобой......
Экзамены на культурность еще надо. С выдачей корочки. А то мало ли. Вдруг у меня бумажка из кармана выпадет, а тут активист в кустах.
Штрафанут на 300 грн. - в следующий раз будете зашивать карманы.
гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся"