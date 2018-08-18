Додано: Вів 04 гру, 2018 13:39

Ему за 30, он успешный бизнесмен, у него крутая машина и он паркуется где и как хочет. Ему наплевать на остальных, тротуары и газоны - для него, а не для вас.

Ей 22, она вкалывает на двух работах, купила старенький опель и... Паркуется где и как хочет. Хоть она и из простых, не мажоров, но ей так же наплевать на окружающих.

Ему 24, обычный студент, катает на велосипеде, но правил ПДД не знает, ему должны уступать все, на пешеходном переходе, на тротуаре, на дороге. Ему наплевать на других.

Ей 19, студентка, скромная и тихая, и вроде бы должна что-то понимать, но... На эскалаторе в метро она лезет сбоку, вклиниваясь в толпу, встает слева и возмущается на "бегунов", а в общественный транспорт лезет напролом, наплевав на то, что сначала выходят, а потом заходят. Ей наплевать на других.

Ей 32, есть двое малышей, на прогулке она болтает по телефону с подружкой, за детьми не следит, они бегают по велодорожкам, пугая велосипедистов, выскакивают на проезжую часть. Воспитывать детей? Обязанности? Правила поведения на дороге? Мамаша об этом не слышала. Ей наплевать на окружающих. И детям её тоже наплевать, уже с раннего возраста они привыкают к вседозволенности.

Ему 65, пенсионер, вроде бы тихий дедуля, любит покурить на балконе и подумать о жизни. А потом запустить окурок вниз, прямо на газон. Ему тоже наплевать.



Это лишь малая часть примеров. Ничтожно малая. Я не говорю об уважении. Уважать нужно тех, кто заслужил. Но я говорю о простом воспитании, о понятии того факта, что ты тут живёшь не один, что есть окружающие. Но... Пофигизм, равнодушие и эгоизм человеческого стада чаще всего не предусматривает мыслей об окружающих.



Вклиниться в толпу, влезть первым, встать так, как хочется тебе и загородить проход, припарковать своё корыто поближе, поболтать с тупой подружкой или, попивая пивко, посмотреть футбольчик, вместо того, чтобы потратить час времени и объяснить ребёнку, что тротуары и дороги - не место для игр, что там ходят другие люди и ездят машины, что надо быть осторожнее... бы*** и пофигисты повсюду. Большинству людей давным давно наплевать друг на друга.

Но стоит какому-нибудь бескомпромиссному активисту начать своё шоу, как эта толпа объединяется и начинает кукарекать о морали, о защите своего частного имущества, о ценности человеческой жизни. А заслужили ли вы эту мораль? Как вы можете о ней говорить, если её у вас нет и вам всё это время было наплевать на окружающих? Или мораль ваша проявляется только под "дулом пистолета" и страхом потерять "свою жизнь"? Тогда вы лицемеры, господа. Такие лицемеры, которым позавидует даже хитрожопый сатана, потому что он - открытое зло, а вы - зло, прикрытое ложной моралью.



И знаете, это общество заслуживает больше решительно настроенных активистов. Припарковался на газоне - получи "кулю в лоб". Лезешь напролом вне очереди - лови "кулю в лоб". Бросаешь мусор на улице - лови "кулю в лоб", потому что ты её заслуживаешь, ты такой же мусор, как и тот окурок, что ты только что кинул из окна своего автомобиля. Только так бы*** научится думать не только о себе. Только через страх. Потому что пропаганда, плакаты за чистоту, призывы к вежливости и прочие вежливые попытки вразумления не работают с бы***. Человек культурный и воспитанный всегда подумает о других и сделает как лучше для всех. бы*** же, пока у него есть свобода выбора, всегда будет выбирать вариант наилучший для себя, и только под страхом наказания бы*** начнёт вести себя культурно.

А кто ты? Выбор за тобой......