Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vano80 написав:гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся"
Пост от 2015го года. Много к кому силу применили с тех пор? Что-то, вообще, изменилось? 6ыдлу на все насрать, оно идет по пути наименьшего сопротивления. Проще выбросить окурок в окно автомобиля, чем в пепельницу? Нет вопросов. Проще запарковаться на пешеходном переходе, тротуаре, местах для инвалидов - значит так и надо сделать и т.д. и т.п.
vano80 написав:гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся"
Пост от 2015го года. Много к кому силу применили с тех пор? Что-то, вообще, изменилось? 6ыдлу на все насрать, оно идет по пути наименьшего сопротивления. Проще выбросить окурок в окно автомобиля, чем в пепельницу? Нет вопросов. Проще запарковаться на пешеходном переходе, тротуаре, местах для инвалидов - значит так и надо сделать и т.д. и т.п.
Значит товарищ, писавший буковки понимает неприменимость такого. Надеюсь с тех пор он еще написал много чего правильного, за это же по мордам вряд ли дадут, в отличие от активных действий. Что бы не офф, события живые - "Сегодня в 10:45 компания ТММ (застройщик Житловий комплекс Сонячна брама, ЖК Alter Ego и других) с помощью нанятой охранной фирмы (по факту титушек) начал рейдерский захват дома Авиатор по ул. Комарова 26. Около 15 человек силой с битами ворвались в помещение дома, захватив оба поста охраны, разбив стекла у вахтеров, охранявших данный объект. В данном доме в 2017 году было создано ОСМД. В октябре 2018 года на втором собрании жильцы дома большинством голосов выбрали новым управителем ОСМД с 1 декабря 2018 года, т.е. решили самостоятельно обслуживать дом. Причина простая - низкое качество услуг от фирмы ТММ всем порядком надоело, люди хотят самостоятельно заниматься обслуживанием и развитием своего имущества и контролировать качество этих услуг..."
vano80 написав:гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся"
Пост от 2015го года. Много к кому силу применили с тех пор? Что-то, вообще, изменилось? 6ыдлу на все насрать, оно идет по пути наименьшего сопротивления. Проще выбросить окурок в окно автомобиля, чем в пепельницу? Нет вопросов. Проще запарковаться на пешеходном переходе, тротуаре, местах для инвалидов - значит так и надо сделать и т.д. и т.п.
Нужна мощная карательная машина в лице государства. Плюс мощная реклама в ящике. Иначе бы*** не победить. Активисты лишь вызовут ненужные волнения. Пусть фиксируют и будут свидетелями. Но лично я в победу над бы*** в нашей стране при своей жизни не верю. Нужен Моисей/Пиночет/Ли Куа́н Ю и 40 лет водить народ по... европам ))))
барабашов написав:Kostia кто эти идиоты, что будут платить 3кгрн(а то и 3200) за однуху в сутки? или всё таки как у нас в доме - гостиница 4-5*, с персоналом и даже поваром(завтрак и ужин в номер за отдельный бакшиш) по цене(за эти 1К в сутки умножить на 180 допустим или хотя бы 90) снять в этом же доме аэродром да ещё и видовой?
знакомые занимаются гостиничным бизнесом, от просто посуточных квартир до собственной гостиницы, в том числе несколько квартир на жилянской 59 - так там даже подороже ценник и отбоя нет, в основном гастролирующие артисты и иностранные бизнесмены а уж в модной чикаге проблем с постояльцами точно не будет - гостиницы далеко не всем нравятся
летом нужно было снять приличную однушку в центре товарищу, у гуливера шлачок, красивый только на фотках и с убогим вонючим подьездом обошелся в районе 100 баксов, если не ошибаюсь.
antey1969, в хорошей локации с нормальным наполнением, а не только стены, с поставкой в конце следующего года - па500. В следующем месяце старт нового ЖК (тоже норм локация), котлован пару недель назад рыть еще не начинали, поставка в конце 2020 г. - предварительно па490 без наполнения, па530 с наполнением. Рассрочки с ПВ от 50% и привязкой к валюте, удорожание при рассрочке на 18 месяцев от 5 до 9%.
airmax78 написав:Посмотрел. Этому посту больше 3-х лет. И, к сожалению, его перепост мало что дал. Курильщики, выбрасывающие окурки ВЕЗДЕ - это неистребимое зло. Де6илы конченные. Надо довести стоимость пачки сигарет до 500 грн. и на эти деньги содержать армию дворников и уборочных машин.
Навіть в культурній Швеції, в тихому і прибраному Стокгольмі я бачив купи недопалків на тротуарі, під балконом, на одній з прицентральних вулиць. Можливо, то русішшвайн-мігранти???
Строительство в Одессе заморозят на месяц для проверки застройщиков, – Луценко "Я сегодня попросил губернатора в рамках его полномочий и министра внутренних дел провести остановку всего строительства, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. За неделю мы предложим алгоритм, и все строители должны показать свои документы. Начнем с Одессы, а потом далее", – сказал глава ГПУ. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100518