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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2889289028912892>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1238
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
262
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
193
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
231
Якість будівництва
16%
193
Всього голосів : 1238
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:46

  vano80 написав:гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся" :mrgreen:

Пост от 2015го года. Много к кому силу применили с тех пор? Что-то, вообще, изменилось? 6ыдлу на все насрать, оно идет по пути наименьшего сопротивления. Проще выбросить окурок в окно автомобиля, чем в пепельницу? Нет вопросов. Проще запарковаться на пешеходном переходе, тротуаре, местах для инвалидов - значит так и надо сделать и т.д. и т.п.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:55

  airmax78 написав:
  vano80 написав:гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся" :mrgreen:

Пост от 2015го года. Много к кому силу применили с тех пор? Что-то, вообще, изменилось? 6ыдлу на все насрать, оно идет по пути наименьшего сопротивления. Проще выбросить окурок в окно автомобиля, чем в пепельницу? Нет вопросов. Проще запарковаться на пешеходном переходе, тротуаре, местах для инвалидов - значит так и надо сделать и т.д. и т.п.


Значит товарищ, писавший буковки понимает неприменимость такого. Надеюсь с тех пор он еще написал много чего правильного, за это же по мордам вряд ли дадут, в отличие от активных действий.
Что бы не офф, события живые -
"Сегодня в 10:45 компания ТММ (застройщик Житловий комплекс Сонячна брама, ЖК Alter Ego и других) с помощью нанятой охранной фирмы (по факту титушек) начал рейдерский захват дома Авиатор по ул. Комарова 26. Около 15 человек силой с битами ворвались в помещение дома, захватив оба поста охраны, разбив стекла у вахтеров, охранявших данный объект.
В данном доме в 2017 году было создано ОСМД. В октябре 2018 года на втором собрании жильцы дома большинством голосов выбрали новым управителем ОСМД с 1 декабря 2018 года, т.е. решили самостоятельно обслуживать дом. Причина простая - низкое качество услуг от фирмы ТММ всем порядком надоело, люди хотят самостоятельно заниматься обслуживанием и развитием своего имущества и контролировать качество этих услуг..."
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:01

  Natt написав:Кстати, Левый берег Киева до 1920-х годов относился к Черниговской губернии :mrgreen:

P.S. Инфа из одного ОП Ирпеня: раньше квартиры выкупали этажами, а теперь покупают более мелким оптом - по 5-7 квартир, в основном с целью дальнейшей перепродажи. Под аренду берут 2-3 квартиры.

Не знаю, как там будет с перепродажей. У меня такое впечатление, что цены в ирпенских новостроях прочно замезли уже год как
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:10

  airmax78 написав:
  vano80 написав:гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся" :mrgreen:

Пост от 2015го года. Много к кому силу применили с тех пор? Что-то, вообще, изменилось? 6ыдлу на все насрать, оно идет по пути наименьшего сопротивления. Проще выбросить окурок в окно автомобиля, чем в пепельницу? Нет вопросов. Проще запарковаться на пешеходном переходе, тротуаре, местах для инвалидов - значит так и надо сделать и т.д. и т.п.

Нужна мощная карательная машина в лице государства. Плюс мощная реклама в ящике. Иначе бы*** не победить.
Активисты лишь вызовут ненужные волнения. Пусть фиксируют и будут свидетелями.
Но лично я в победу над бы*** в нашей стране при своей жизни не верю.
Нужен Моисей/Пиночет/Ли Куа́н Ю и 40 лет водить народ по... европам ))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:12

  kingkongovets написав:
  барабашов написав:Kostia
кто эти идиоты, что будут платить 3кгрн(а то и 3200) за однуху в сутки?
или всё таки как у нас в доме - гостиница 4-5*, с персоналом и даже поваром(завтрак и ужин в номер за отдельный бакшиш) по цене(за эти 1К в сутки умножить на 180 допустим или хотя бы 90) снять в этом же доме аэродром да ещё и видовой?


знакомые занимаются гостиничным бизнесом, от просто посуточных квартир до собственной гостиницы, в том числе несколько квартир на жилянской 59 - так там даже подороже ценник и отбоя нет, в основном гастролирующие артисты и иностранные бизнесмены
а уж в модной чикаге проблем с постояльцами точно не будет - гостиницы далеко не всем нравятся


летом нужно было снять приличную однушку в центре товарищу, у гуливера шлачок, красивый только на фотках и с убогим вонючим подьездом обошелся в районе 100 баксов, если не ошибаюсь.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:22

antey1969, в хорошей локации с нормальным наполнением, а не только стены, с поставкой в конце следующего года - па500.
В следующем месяце старт нового ЖК (тоже норм локация), котлован пару недель назад рыть еще не начинали, поставка в конце 2020 г. - предварительно па490 без наполнения, па530 с наполнением. Рассрочки с ПВ от 50% и привязкой к валюте, удорожание при рассрочке на 18 месяцев от 5 до 9%.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:25

Аппартаменты на Малиновского 2700 аааа...жесть :mrgreen: :mrgreen:
https://www.booking.com/hotel/ua/marsha ... #hotelTmpl
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:46

  airmax78 написав:Посмотрел. Этому посту больше 3-х лет. И, к сожалению, его перепост мало что дал. Курильщики, выбрасывающие окурки ВЕЗДЕ - это неистребимое зло. Де6илы конченные. Надо довести стоимость пачки сигарет до 500 грн. и на эти деньги содержать армию дворников и уборочных машин.


Навіть в культурній Швеції, в тихому і прибраному Стокгольмі я бачив купи недопалків на тротуарі, під балконом, на одній з прицентральних вулиць. Можливо, то русішшвайн-мігранти???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:51

Хм, что-то интересное в Одессе происходит.

Строительство в Одессе заморозят на месяц для проверки застройщиков, – Луценко
"Я сегодня попросил губернатора в рамках его полномочий и министра внутренних дел провести остановку всего строительства, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. За неделю мы предложим алгоритм, и все строители должны показать свои документы. Начнем с Одессы, а потом далее", – сказал глава ГПУ. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100518


При этом Аваков заявляет.
Одесса превратилась в столицу криминального мира Украины. Мириться с этим невозможно, - Аваков анонсировал ряд "болезненных" проверок в городе
https://censor.net.ua/news/3100512/odes ... nonsiroval

Что-то непонятно происходит в противостоянии вертикали Президента и МВД.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:57

и опять про зубожиння

23 ноября, в черную пятницу, выручка крупнейшего украинского интернет-магазина Rozetka составляет около 1,2 млн долларов в час.

http://dengi.ua/business/307034-V-chern ... rov-v-chas
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