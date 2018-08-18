Додано: Вів 04 гру, 2018 14:55

airmax78 написав: vano80 написав: гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся" гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся"

Пост от 2015го года. Много к кому силу применили с тех пор? Что-то, вообще, изменилось? 6ыдлу на все насрать, оно идет по пути наименьшего сопротивления. Проще выбросить окурок в окно автомобиля, чем в пепельницу? Нет вопросов. Проще запарковаться на пешеходном переходе, тротуаре, местах для инвалидов - значит так и надо сделать и т.д. и т.п. Пост от 2015го года. Много к кому силу применили с тех пор? Что-то, вообще, изменилось? 6ыдлу на все насрать, оно идет по пути наименьшего сопротивления. Проще выбросить окурок в окно автомобиля, чем в пепельницу? Нет вопросов. Проще запарковаться на пешеходном переходе, тротуаре, местах для инвалидов - значит так и надо сделать и т.д. и т.п.

Значит товарищ, писавший буковки понимает неприменимость такого. Надеюсь с тех пор он еще написал много чего правильного, за это же по мордам вряд ли дадут, в отличие от активных действий.Что бы не офф, события живые -"Сегодня в 10:45 компания ТММ (застройщик Житловий комплекс Сонячна брама, ЖК Alter Ego и других) с помощью нанятой охранной фирмы (по факту титушек) начал рейдерский захват дома Авиатор по ул. Комарова 26. Около 15 человек силой с битами ворвались в помещение дома, захватив оба поста охраны, разбив стекла у вахтеров, охранявших данный объект.В данном доме в 2017 году было создано ОСМД. В октябре 2018 года на втором собрании жильцы дома большинством голосов выбрали новым управителем ОСМД с 1 декабря 2018 года, т.е. решили самостоятельно обслуживать дом. Причина простая - низкое качество услуг от фирмы ТММ всем порядком надоело, люди хотят самостоятельно заниматься обслуживанием и развитием своего имущества и контролировать качество этих услуг..."