RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2889289028912892

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1238
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
262
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
193
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
231
Якість будівництва
16%
193
Всього голосів : 1238
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:59

  zzzzzz написав:Хм, что-то интересное в Одессе происходит.

Строительство в Одессе заморозят на месяц для проверки застройщиков, – Луценко
"Я сегодня попросил губернатора в рамках его полномочий и министра внутренних дел провести остановку всего строительства, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. За неделю мы предложим алгоритм, и все строители должны показать свои документы. Начнем с Одессы, а потом далее", – сказал глава ГПУ. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100518


При этом Аваков заявляет.
Одесса превратилась в столицу криминального мира Украины. Мириться с этим невозможно, - Аваков анонсировал ряд "болезненных" проверок в городе
https://censor.net.ua/news/3100512/odes ... nonsiroval

Что-то непонятно происходит в противостоянии вертикали Президента и МВД.


Как там говорят УКОшники - а куда власти смотрели? Ну вот если сейчас начнут "смотреть" - "Начнем с Одессы, а потом далее", начнется плачь (как с Аркадой), а чего вы не даете застройщику работать :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 893
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:02

vano80
Думаю просто всех "обилетят" :D Деньги нужны на выборы.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29371
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2884 раз.
Подякували: 4771 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:05

  Xenon написав:и опять про зубожиння

23 ноября, в черную пятницу, выручка крупнейшего украинского интернет-магазина Rozetka составляет около 1,2 млн долларов в час.

http://dengi.ua/business/307034-V-chern ... rov-v-chas



"Показник бідності. Майже половина українців не має заощаджень"

Майже кожен другий українець не має заощаджень і живе від зарплати до зарплати. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, проведеного у листопаді цього року.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bidnis ... 11263.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18836
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:09

  Xenon написав:и опять про зубожиння

23 ноября, в черную пятницу, выручка крупнейшего украинского интернет-магазина Rozetka составляет около 1,2 млн долларов в час.

http://dengi.ua/business/307034-V-chern ... rov-v-chas


23 ноября, в черную пятницу, выручка крупнейшего украинского интернет-магазина Rozetka составляет около 1,2 млн долларов в час. Об этом сообщил СЕО фирмы Владислав Чечеткин на своей странице в Фейсбук.


Это называется скрытая реклама.Про долю контрабаса в розетке мы не будем упоминать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29371
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2884 раз.
Подякували: 4771 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Но боюсь КК-ц прав: лихорадить рынок недвижки будет еще долго))) Можем и не дождаться "выздоровления" :D .
Придется либо работать с "больным", либо выводить активы из "зоны карантина"

Выводят.
Шлачок , 27 000 у.е. за трёху 71 метр на Лятошинского 2. Уже очередь стоит.
https://setam.net.ua/auction/319805
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8504
З нами з: 10.06.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2889289028912892
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, Serg-ik, vano80, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1216, 1217, 1218
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12173 2135960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 15:28
Долярчик
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1732
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 504
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64425)
04.12.2018 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.