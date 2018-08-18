Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Хм, что-то интересное в Одессе происходит.
Строительство в Одессе заморозят на месяц для проверки застройщиков, – Луценко "Я сегодня попросил губернатора в рамках его полномочий и министра внутренних дел провести остановку всего строительства, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. За неделю мы предложим алгоритм, и все строители должны показать свои документы. Начнем с Одессы, а потом далее", – сказал глава ГПУ. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100518
23 ноября, в черную пятницу, выручка крупнейшего украинского интернет-магазина Rozetka составляет около 1,2 млн долларов в час. Об этом сообщил СЕО фирмы Владислав Чечеткин на своей странице в Фейсбук.
Это называется скрытая реклама.Про долю контрабаса в розетке мы не будем упоминать