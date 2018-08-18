Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Хм, что-то интересное в Одессе происходит.
Строительство в Одессе заморозят на месяц для проверки застройщиков, – Луценко "Я сегодня попросил губернатора в рамках его полномочий и министра внутренних дел провести остановку всего строительства, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. За неделю мы предложим алгоритм, и все строители должны показать свои документы. Начнем с Одессы, а потом далее", – сказал глава ГПУ. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100518
Буду весьма признателен, если отследите весь процесс и объявите за сколько эта квартира в итоге продалась. А так, приведенная вами цифра - ни о чем...
Никто не хочет брать такой лот,ибо там в нагрузку идёт две или три семьи(крипаки выходит),плюс проблематично попасть внутрь(вы же видите,фото только дома и подъезда,противные крестьяне ну пускают гусаров с фотиком внутрь),так что юридически можно стать её хозяином,а вот практически не выйдет,плюс наверняка из состава закреплённых по адресу крипаков есть особи не достигшие 18-ти лет,так что можно ждать очень долго очищения этой жилплощади от лишних головняков)))
vano80 написав: гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся"
Як засвідчує людський досвід попередніх століть, "немає у світі більш чемних, культурних, стриманих і законослухняних людей, ніж два джентльмена із зарядженими кольтами навпроти один одного". Легалізація особистої вогнепальної зброї - запорука пришвидшеного впровадження у сфері міжлюдських взаємин історично набутих морально-культурних цінностей. Хочеш жити - будь чемним і законослухняним.
ihorkyiv написав:Як засвідчує людський досвід попередніх століть, "немає у світі більш чемних, культурних, стриманих і законослухняних людей, ніж два джентльмена із зарядженими кольтами навпроти один одного". Легалізація особистої вогнепальної зброї - запорука пришвидшеного впровадження у сфері міжлюдських взаємин історично набутих морально-культурних цінностей. Хочеш жити - будь чемним і законослухняним.
жирный +
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.