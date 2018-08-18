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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2890289128922893>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1238
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
262
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
193
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
231
Якість будівництва
16%
193
Всього голосів : 1238
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:59

  zzzzzz написав:Хм, что-то интересное в Одессе происходит.

Строительство в Одессе заморозят на месяц для проверки застройщиков, – Луценко
"Я сегодня попросил губернатора в рамках его полномочий и министра внутренних дел провести остановку всего строительства, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. За неделю мы предложим алгоритм, и все строители должны показать свои документы. Начнем с Одессы, а потом далее", – сказал глава ГПУ. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3100518


При этом Аваков заявляет.
Одесса превратилась в столицу криминального мира Украины. Мириться с этим невозможно, - Аваков анонсировал ряд "болезненных" проверок в городе
https://censor.net.ua/news/3100512/odes ... nonsiroval

Что-то непонятно происходит в противостоянии вертикали Президента и МВД.


Как там говорят УКОшники - а куда власти смотрели? Ну вот если сейчас начнут "смотреть" - "Начнем с Одессы, а потом далее", начнется плачь (как с Аркадой), а чего вы не даете застройщику работать :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:02

vano80
Думаю просто всех "обилетят" :D Деньги нужны на выборы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Но боюсь КК-ц прав: лихорадить рынок недвижки будет еще долго))) Можем и не дождаться "выздоровления" :D .
Придется либо работать с "больным", либо выводить активы из "зоны карантина"

Выводят.
Шлачок , 27 000 у.е. за трёху 71 метр на Лятошинского 2. Уже очередь стоит.
https://setam.net.ua/auction/319805
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:25

Ну это вроде не совсем шлачок. Такие дома строили в 70-80-х годах, улучшенная типовая панель.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:50

Natt
по "местной" терминологии-это "шлачок" :-)
А пригород, который якобы по 300 баксов за метр, на самом деле -по 215 :mrgreen:
https://setam.net.ua/auction/314944
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:55

  Serg-ik написав:Natt
по "местной" терминологии-это "шлачок" :-)
А пригород, который якобы по 300 баксов за метр, на самом деле -по 215 :mrgreen:
https://setam.net.ua/auction/314944

Этот дом уже не первый раз на Сетаме
https://setam.net.ua/auction/98654

Интеерсно как цена менялась сентрябрь 2015 - 1 934 202.00 грн
на сайте банка уже в 2 раза ниже
дом я так понял вообще не жилой, по сути это одна коробка
https://www.universalbank.com.ua/proper ... omosti-153

Тип: Житлова нерухомість
Тип реалізації: Власність банку
Загальна площа: 314,2 кв. м
Вартість: 33 000 USD
Київська область, смт. Ворзель, вулиця Молодіжна буд. 85


105 баксов за метр :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:11

  Serg-ik написав:
  J_P написав:Но боюсь КК-ц прав: лихорадить рынок недвижки будет еще долго))) Можем и не дождаться "выздоровления" :D .
Придется либо работать с "больным", либо выводить активы из "зоны карантина"

Выводят.
Шлачок , 27 000 у.е. за трёху 71 метр на Лятошинского 2. Уже очередь стоит.
https://setam.net.ua/auction/319805

Буду весьма признателен, если отследите весь процесс и объявите за сколько эта квартира в итоге продалась.
А так, приведенная вами цифра - ни о чем...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:20

  J_P написав:
  Serg-ik написав:
  J_P написав:Но боюсь КК-ц прав: лихорадить рынок недвижки будет еще долго))) Можем и не дождаться "выздоровления" :D .
Придется либо работать с "больным", либо выводить активы из "зоны карантина"

Выводят.
Шлачок , 27 000 у.е. за трёху 71 метр на Лятошинского 2. Уже очередь стоит.
https://setam.net.ua/auction/319805

Буду весьма признателен, если отследите весь процесс и объявите за сколько эта квартира в итоге продалась.
А так, приведенная вами цифра - ни о чем...

Никто не хочет брать такой лот,ибо там в нагрузку идёт две или три семьи(крипаки выходит),плюс проблематично попасть внутрь(вы же видите,фото только дома и подъезда,противные крестьяне ну пускают гусаров с фотиком внутрь),так что юридически можно стать её хозяином,а вот практически не выйдет,плюс наверняка из состава закреплённых по адресу крипаков есть особи не достигшие 18-ти лет,так что можно ждать очень долго очищения этой жилплощади от лишних головняков)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:23

  vano80 написав:
гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся" :mrgreen:


Як засвідчує людський досвід попередніх століть, "немає у світі більш чемних, культурних, стриманих і законослухняних людей, ніж два джентльмена із зарядженими кольтами навпроти один одного".
Легалізація особистої вогнепальної зброї - запорука пришвидшеного впровадження у сфері міжлюдських взаємин історично набутих морально-культурних цінностей. Хочеш жити - будь чемним і законослухняним.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ihorkyiv написав:Як засвідчує людський досвід попередніх століть, "немає у світі більш чемних, культурних, стриманих і законослухняних людей, ніж два джентльмена із зарядженими кольтами навпроти один одного".
Легалізація особистої вогнепальної зброї - запорука пришвидшеного впровадження у сфері міжлюдських взаємин історично набутих морально-культурних цінностей. Хочеш жити - будь чемним і законослухняним.


жирный +
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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