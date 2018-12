Додано: Вів 04 гру, 2018 17:28

ihorkyiv написав: Як засвідчує людський досвід попередніх століть, "немає у світі більш чемних, культурних, стриманих і законослухняних людей, ніж два джентльмена із зарядженими кольтами навпроти один одного".

Легалізація особистої вогнепальної зброї - запорука пришвидшеного впровадження у сфері міжлюдських взаємин історично набутих морально-культурних цінностей. Хочеш жити - будь чемним і законослухняним.



