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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2890289128922893

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1238
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
262
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
193
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
231
Якість будівництва
16%
193
Всього голосів : 1238
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:35

  ihorkyiv написав:
  vano80 написав:
гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся" :mrgreen:


Як засвідчує людський досвід попередніх століть, "немає у світі більш чемних, культурних, стриманих і законослухняних людей, ніж два джентльмена із зарядженими кольтами навпроти один одного".
Легалізація особистої вогнепальної зброї - запорука пришвидшеного впровадження у сфері міжлюдських взаємин історично набутих морально-культурних цінностей. Хочеш жити - будь чемним і законослухняним.


Да что ты говоришь. Тут общую базу по б*** не могут полтора года создать. Тут данные в реестр недвижимости поменять как две копейки. Тут закон про ответственность за авто-нарушения без присутствия владельца принять-изменить не могут.
Вот только стволов на улице не хватает.
Выше приводил цитату про захват дома в Браме. Наверно этого бы не было, если бы бабушки консьержки начали отстреливаться :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:44

  vano80 написав:Выше приводил цитату про захват дома в Браме. Наверно этого бы не было, если бы бабушки консьержки начали отстреливаться :mrgreen:


В Браме никто дома не захватывал
fasser
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:47

  fasser написав:
  vano80 написав:Выше приводил цитату про захват дома в Браме. Наверно этого бы не было, если бы бабушки консьержки начали отстреливаться :mrgreen:


В Браме никто дома не захватывал


Ну то есть конфликта с "жеком" нет, никто не врывался и стекла не бил? Человек соврал,
а я перепостил ложь? Если это так, то виноват, приношу извинения. Или не так?
vano80
 
Повідомлень: 895
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 147 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:48

  vano80 написав:
  ihorkyiv написав:
  vano80 написав:
гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся" :mrgreen:


Як засвідчує людський досвід попередніх століть, "немає у світі більш чемних, культурних, стриманих і законослухняних людей, ніж два джентльмена із зарядженими кольтами навпроти один одного".
Легалізація особистої вогнепальної зброї - запорука пришвидшеного впровадження у сфері міжлюдських взаємин історично набутих морально-культурних цінностей. Хочеш жити - будь чемним і законослухняним.


Да что ты говоришь. Тут общую базу по б*** не могут полтора года создать. Тут данные в реестр недвижимости поменять как две копейки. Тут закон про ответственность за авто-нарушения без присутствия владельца принять-изменить не могут.
Вот только стволов на улице не хватает.
Выше приводил цитату про захват дома в Браме. Наверно этого бы не было, если бы бабушки консьержки начали отстреливаться :mrgreen:

Не буду ускладнювати роз’яснення порушеного питання через ситуацію з бабусями-консьєржками. Поясню більш стисло і приземлено. В умовах наявності легального озброєння Ви тричі подумали б, перед тим, як виголошувати незнайомій людині при зустрічі фразу з одним нешанобливим словом "Да что ты говоришь".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:49

  vano80 написав:
  fasser написав:
  vano80 написав:Выше приводил цитату про захват дома в Браме. Наверно этого бы не было, если бы бабушки консьержки начали отстреливаться :mrgreen:


В Браме никто дома не захватывал


Ну то есть конфликта с "жеком" нет, никто не врывался и стекла не бил? Человек соврал,
а я перепостил ложь? Если это так, то виноват, приношу извинения. Или не так?

В Браме никто не врывался и т.п. Речь о другом ЖК.
fasser
 
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