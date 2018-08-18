Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vano80 написав: гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся"
Як засвідчує людський досвід попередніх століть, "немає у світі більш чемних, культурних, стриманих і законослухняних людей, ніж два джентльмена із зарядженими кольтами навпроти один одного". Легалізація особистої вогнепальної зброї - запорука пришвидшеного впровадження у сфері міжлюдських взаємин історично набутих морально-культурних цінностей. Хочеш жити - будь чемним і законослухняним.
Да что ты говоришь. Тут общую базу по б*** не могут полтора года создать. Тут данные в реестр недвижимости поменять как две копейки. Тут закон про ответственность за авто-нарушения без присутствия владельца принять-изменить не могут. Вот только стволов на улице не хватает. Выше приводил цитату про захват дома в Браме. Наверно этого бы не было, если бы бабушки консьержки начали отстреливаться
vano80 написав: гАспада, вы определитесь чего вы хотите. Соблюдения законов и правил с законными последствиями, или этого бреда с "активистами". Если активное чучело собирается силовым (а другое же не предполагается?) заставлять мамаш воспитывать ребенка правильно - так "револьверы и у нас найдутся"
Як засвідчує людський досвід попередніх століть, "немає у світі більш чемних, культурних, стриманих і законослухняних людей, ніж два джентльмена із зарядженими кольтами навпроти один одного". Легалізація особистої вогнепальної зброї - запорука пришвидшеного впровадження у сфері міжлюдських взаємин історично набутих морально-культурних цінностей. Хочеш жити - будь чемним і законослухняним.
Да что ты говоришь. Тут общую базу по б*** не могут полтора года создать. Тут данные в реестр недвижимости поменять как две копейки. Тут закон про ответственность за авто-нарушения без присутствия владельца принять-изменить не могут. Вот только стволов на улице не хватает. Выше приводил цитату про захват дома в Браме. Наверно этого бы не было, если бы бабушки консьержки начали отстреливаться
Не буду ускладнювати роз’яснення порушеного питання через ситуацію з бабусями-консьєржками. Поясню більш стисло і приземлено. В умовах наявності легального озброєння Ви тричі подумали б, перед тим, як виголошувати незнайомій людині при зустрічі фразу з одним нешанобливим словом "Да что ты говоришь".