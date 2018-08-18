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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:45
airmax78 написав:
Посмотрел. Этому посту больше 3-х лет. И, к сожалению, его перепост мало что дал. Курильщики, выбрасывающие окурки ВЕЗДЕ - это неистребимое зло. Де6илы конченные. Надо довести стоимость пачки сигарет до 500 грн. и на эти деньги содержать армию дворников и уборочных машин.
+ туда же любителей животных, дермо которых повсюду.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:58
ihorkyiv написав:
Не буду ускладнювати роз’яснення порушеного питання через ситуацію з бабусями-консьєржками. Поясню більш стисло і приземлено. В умовах наявності легального озброєння Ви тричі подумали б перед тим, як виголошувати незнайомій людині при зустрічі фразу з одним нешанобливим словом "Да что ты
говоришь".
И кто будет стрелять из зарегистрированного и засвеченого в ментовских базах оружия?
Люди склонные к серьезным вариантам решения насущных проблем ведут себя тихо...ни угроз, ни истерик. Потом раз и пропал проблемный, недоговороспособный штрих ... инопланетяне похитили
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