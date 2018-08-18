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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2891289228932894

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1238
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
262
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
193
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
231
Якість будівництва
16%
193
Всього голосів : 1238
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:45

  airmax78 написав:Посмотрел. Этому посту больше 3-х лет. И, к сожалению, его перепост мало что дал. Курильщики, выбрасывающие окурки ВЕЗДЕ - это неистребимое зло. Де6илы конченные. Надо довести стоимость пачки сигарет до 500 грн. и на эти деньги содержать армию дворников и уборочных машин.

+ туда же любителей животных, дермо которых повсюду.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:51

  vano80 написав:Не успел выключить перфоратор в 20-00? :mrgreen:

Перфоратор нужно выключать в 19:00 :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:58

  ihorkyiv написав:Не буду ускладнювати роз’яснення порушеного питання через ситуацію з бабусями-консьєржками. Поясню більш стисло і приземлено. В умовах наявності легального озброєння Ви тричі подумали б перед тим, як виголошувати незнайомій людині при зустрічі фразу з одним нешанобливим словом "Да что ты говоришь".

И кто будет стрелять из зарегистрированного и засвеченого в ментовских базах оружия? :shock:
Люди склонные к серьезным вариантам решения насущных проблем ведут себя тихо...ни угроз, ни истерик. Потом раз и пропал проблемный, недоговороспособный штрих ... инопланетяне похитили :mrgreen:
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