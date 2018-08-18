Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Посмотрел. Этому посту больше 3-х лет. И, к сожалению, его перепост мало что дал. Курильщики, выбрасывающие окурки ВЕЗДЕ - это неистребимое зло. Де6илы конченные. Надо довести стоимость пачки сигарет до 500 грн. и на эти деньги содержать армию дворников и уборочных машин.
+ туда же любителей животных, дермо которых повсюду.
ihorkyiv написав:Не буду ускладнювати роз’яснення порушеного питання через ситуацію з бабусями-консьєржками. Поясню більш стисло і приземлено. В умовах наявності легального озброєння Ви тричі подумали б перед тим, як виголошувати незнайомій людині при зустрічі фразу з одним нешанобливим словом "Да что ты говоришь".
И кто будет стрелять из зарегистрированного и засвеченого в ментовских базах оружия? Люди склонные к серьезным вариантам решения насущных проблем ведут себя тихо...ни угроз, ни истерик. Потом раз и пропал проблемный, недоговороспособный штрих ... инопланетяне похитили
ihorkyiv написав:Не буду ускладнювати роз’яснення порушеного питання через ситуацію з бабусями-консьєржками. Поясню більш стисло і приземлено. В умовах наявності легального озброєння Ви тричі подумали б перед тим, як виголошувати незнайомій людині при зустрічі фразу з одним нешанобливим словом "Да что ты говоришь".
И кто будет стрелять из зарегистрированного и засвеченого в ментовских базах оружия? Люди склонные к серьезным вариантам решения насущных проблем ведут себя тихо...ни угроз, ни истерик. Потом раз и пропал проблемный, недоговороспособный штрих ... инопланетяне похитили
Зрозуміло, що все написане є умовністю і не має розумітися буквально. На жаль, часи американських салунів безслідно минули. "Містере Смітте, чи не були б ви такі ласкаві прибрати чобіт з мого біфштексу ??". Ось де був взірець чемності і культури побутового спілкування !!
ihorkyiv написав:Не буду ускладнювати роз’яснення порушеного питання через ситуацію з бабусями-консьєржками. Поясню більш стисло і приземлено. В умовах наявності легального озброєння Ви тричі подумали б перед тим, як виголошувати незнайомій людині при зустрічі фразу з одним нешанобливим словом "Да что ты говоришь".
И кто будет стрелять из зарегистрированного и засвеченого в ментовских базах оружия? Люди склонные к серьезным вариантам решения насущных проблем ведут себя тихо...ни угроз, ни истерик. Потом раз и пропал проблемный, недоговороспособный штрих ... инопланетяне похитили
Зрозуміло, що все написане є умовністю і не має розумітися буквально. На жаль, часи американських салунів безслідно минули. "Містере Смітте, чи не були б ви такі ласкаві прибрати чобіт з мого біфштексу ??". Ось де був взірець чемності і культури побутового спілкування !!
«настоящему джентльмену всегда есть шо сказать» (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:Как возникают скандальные стройки в исторических районах города и почему городские власти борются с ними годами. Почему генеральный план развития города не работает и что последует за законом о запрете на торговлю алкоголем в ночное время. Обо всем этом «Большому Киеву» рассказал депутат фракции «Солидарность» в Киевраде, член комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Владислав Михайленко.
Этот дом на Валах - его бы просто снести, инвесторам вернуть все, что они проинвестировали, а площадку продать с аукциона. Думаю, что в результате, с учетом девальвации гривны, городской бюджет пострадал бы не катастрофически, а эффект был бы сильный, ну и Подол бы от этого одоробла освободили.
ihorkyiv написав:Зрозуміло, що все написане є умовністю і не має розумітися буквально. На жаль, часи американських салунів безслідно минули. "Містере Смітте, чи не були б ви такі ласкаві прибрати чобіт з мого біфштексу ??". Ось де був взірець чемності і культури побутового спілкування !!
«настоящему джентльмену всегда есть шо сказать» (с)
airmax78 написав:Этот дом на Валах - его бы просто снести, инвесторам вернуть все, что они проинвестировали, а площадку продать с аукциона. Думаю, что в результате, с учетом девальвации гривны, городской бюджет пострадал бы не катастрофически, а эффект был бы сильный, ну и Подол бы от этого одоробла освободили.
«просто снести» - это канешна сильно, в киеве много чего надо «просто снести», тока как быть с законностью таких действий?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:Как возникают скандальные стройки в исторических районах города и почему городские власти борются с ними годами. Почему генеральный план развития города не работает и что последует за законом о запрете на торговлю алкоголем в ночное время. Обо всем этом «Большому Киеву» рассказал депутат фракции «Солидарность» в Киевраде, член комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Владислав Михайленко.
Этот дом на Валах - его бы просто снести, инвесторам вернуть все, что они проинвестировали, а площадку продать с аукциона. Думаю, что в результате, с учетом девальвации гривны, городской бюджет пострадал бы не катастрофически, а эффект был бы сильный, ну и Подол бы от этого одоробла освободили.
Этот покемон может бегать только разливайки громить. На стройку он боится заходить. Налицо дуализм мышления. Я могу громить разливайки Но я не могу громить стройки. Вперед к анархии.