Додано: Вів 04 гру, 2018 19:32

ihorkyiv написав: UA написав: ihorkyiv написав: Не буду ускладнювати роз’яснення порушеного питання через ситуацію з бабусями-консьєржками. Поясню більш стисло і приземлено. В умовах наявності легального озброєння Ви тричі подумали б перед тим, як виголошувати незнайомій людині при зустрічі фразу з одним нешанобливим словом "Да что ты говоришь". Не буду ускладнювати роз’яснення порушеного питання через ситуацію з бабусями-консьєржками. Поясню більш стисло і приземлено. В умовах наявності легального озброєння Ви тричі подумали б перед тим, як виголошувати незнайомій людині при зустрічі фразу з одним нешанобливим словом "Да чтоговоришь".

И кто будет стрелять из зарегистрированного и засвеченого в ментовских базах оружия?

Люди склонные к серьезным вариантам решения насущных проблем ведут себя тихо...ни угроз, ни истерик. Потом раз и пропал проблемный, недоговороспособный штрих ... инопланетяне похитили И кто будет стрелять из зарегистрированного и засвеченого в ментовских базах оружия?Люди склонные к серьезным вариантам решения насущных проблем ведут себя тихо...ни угроз, ни истерик. Потом раз и пропал проблемный, недоговороспособный штрих ... инопланетяне похитили

Зрозуміло, що все написане є умовністю і не має розумітися буквально. На жаль, часи американських салунів безслідно минули. "Містере Смітте, чи не були б ви такі ласкаві прибрати чобіт з мого біфштексу ??". Ось де був взірець чемності і культури побутового спілкування !! Зрозуміло, що все написане є умовністю і не має розумітися буквально. На жаль, часи американських салунів безслідно минули. "Містере Смітте, чи не були б ви такі ласкаві прибрати чобіт з мого біфштексу ??". Ось де був взірець чемності і культури побутового спілкування !!



«настоящему джентльмену всегда есть шо сказать» (с) «настоящему джентльмену всегда есть шо сказать» (с)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.