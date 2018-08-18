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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2894289528962897>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1238
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
262
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
193
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
231
Якість будівництва
16%
193
Всього голосів : 1238
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:47

ККЦ специально для вас перемога , хотя я тоже рад что Киев купит украинские трамваи у " ТАТРА-ЮГ " с локализацией производства 95%

https://biz.censor.net.ua/news/3100549/ ... _millionov
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:ККЦ специально для вас перемога , хотя я тоже рад что Киев купит украинские трамваи у " ТАТРА-ЮГ " с локализацией производства 95%

https://biz.censor.net.ua/news/3100549/ ... _millionov


о, шо я и говорил
продукция татры-юг редкий шлак
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:06

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:ККЦ специально для вас перемога , хотя я тоже рад что Киев купит украинские трамваи у " ТАТРА-ЮГ " с локализацией производства 95%

https://biz.censor.net.ua/news/3100549/ ... _millionov


о, шо я и говорил
продукция татры-юг редкий шлак

Кстати купили по цене дороже польской Pesа.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вопрос, прошу не удалять.(минутка флейма)
сколько стоит нанять семейного водителя со своим авто(ну что б не ланос ну и не эс600), типа камри, авенсис и тд тп.
отвести ребенка в школу, забрать, жену повозить по делам, за продуктами сьездить и тп

сориентируйте по зп. сколько платить?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:19

  X-Fresh написав:вопрос, прошу не удалять.(минутка флейма)
сколько стоит нанять семейного водителя со своим авто(ну что б не ланос ну и не эс600), типа камри, авенсис и тд тп.
отвести ребенка в школу, забрать, жену повозить по делам, за продуктами сьездить и тп

сориентируйте по зп. сколько платить?

20 000 грн+бензин
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:21

  Долярчик написав:... а от дійсно, ніхто не пробував купувати конфісковані квартири банком? - чи комерційні приміщення?
- вони ж ДЕШЕВШІ!!!
(чи таке банк розпродує між "своїми"? )

:?: :?: :?: :?: :?:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:21

  Оранжевый-хит сезона написав:
  X-Fresh написав:вопрос, прошу не удалять.(минутка флейма)
сколько стоит нанять семейного водителя со своим авто(ну что б не ланос ну и не эс600), типа камри, авенсис и тд тп.
отвести ребенка в школу, забрать, жену повозить по делам, за продуктами сьездить и тп

сориентируйте по зп. сколько платить?

20 000 грн+бензин


Зависит от часовой занятости в день. Повозить жену по делам, дело сильно растяжимое.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:22

  freeze написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  X-Fresh написав:вопрос, прошу не удалять.(минутка флейма)
сколько стоит нанять семейного водителя со своим авто(ну что б не ланос ну и не эс600), типа камри, авенсис и тд тп.
отвести ребенка в школу, забрать, жену повозить по делам, за продуктами сьездить и тп

сориентируйте по зп. сколько платить?

20 000 грн+бензин


Зависит от часовой занятости в день. Повозить жену по делам, дело сильно растяжимое.


с 8.00 до 19.00 - привести ребенка со школы
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:25

  Оранжевый-хит сезона написав:
  X-Fresh написав:вопрос, прошу не удалять.(минутка флейма)
сколько стоит нанять семейного водителя со своим авто(ну что б не ланос ну и не эс600), типа камри, авенсис и тд тп.
отвести ребенка в школу, забрать, жену повозить по делам, за продуктами сьездить и тп

сориентируйте по зп. сколько платить?

20 000 грн+бензин


а как бенз считается? по пробегу или по реальному расходу?...т.е. если он целый день будет груться в авто, то расход с 5000 грн пре(по пробегу) превратиться в 20 000 (по 10 часов в день молотить на холостых)
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:27

  X-Fresh написав:с 8.00 до 19.00 - привести ребенка со школы


Если полная занятость, то присоединяюсь 20 000 + бензин.
Но логичней и экономней договориться по часово, или на крайний случай поденно, не всегда есть потребность возить, что с каникулами, кто-то заболел.
freeze
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