Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вопрос, прошу не удалять.(минутка флейма) сколько стоит нанять семейного водителя со своим авто(ну что б не ланос ну и не эс600), типа камри, авенсис и тд тп. отвести ребенка в школу, забрать, жену повозить по делам, за продуктами сьездить и тп
X-Fresh написав:вопрос, прошу не удалять.(минутка флейма) сколько стоит нанять семейного водителя со своим авто(ну что б не ланос ну и не эс600), типа камри, авенсис и тд тп. отвести ребенка в школу, забрать, жену повозить по делам, за продуктами сьездить и тп
X-Fresh написав:вопрос, прошу не удалять.(минутка флейма) сколько стоит нанять семейного водителя со своим авто(ну что б не ланос ну и не эс600), типа камри, авенсис и тд тп. отвести ребенка в школу, забрать, жену повозить по делам, за продуктами сьездить и тп
сориентируйте по зп. сколько платить?
20 000 грн+бензин
Зависит от часовой занятости в день. Повозить жену по делам, дело сильно растяжимое.
X-Fresh написав:вопрос, прошу не удалять.(минутка флейма) сколько стоит нанять семейного водителя со своим авто(ну что б не ланос ну и не эс600), типа камри, авенсис и тд тп. отвести ребенка в школу, забрать, жену повозить по делам, за продуктами сьездить и тп
сориентируйте по зп. сколько платить?
20 000 грн+бензин
Зависит от часовой занятости в день. Повозить жену по делам, дело сильно растяжимое.
X-Fresh написав:вопрос, прошу не удалять.(минутка флейма) сколько стоит нанять семейного водителя со своим авто(ну что б не ланос ну и не эс600), типа камри, авенсис и тд тп. отвести ребенка в школу, забрать, жену повозить по делам, за продуктами сьездить и тп
сориентируйте по зп. сколько платить?
20 000 грн+бензин
а как бенз считается? по пробегу или по реальному расходу?...т.е. если он целый день будет груться в авто, то расход с 5000 грн пре(по пробегу) превратиться в 20 000 (по 10 часов в день молотить на холостых)
X-Fresh написав:с 8.00 до 19.00 - привести ребенка со школы
Если полная занятость, то присоединяюсь 20 000 + бензин. Но логичней и экономней договориться по часово, или на крайний случай поденно, не всегда есть потребность возить, что с каникулами, кто-то заболел.