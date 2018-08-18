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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:27
кстати, можно ли нанять семейного водителя на электромобиле? ну чтоб за бенз не платить, пусть сам заряжается дома... пробег до 100 км в день будет
и зп - 15000
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