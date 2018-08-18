кстати, можно ли нанять семейного водителя на электромобиле? ну чтоб за бенз не платить, пусть сам заряжается дома... пробег до 100 км в день будет
и зп - 15000
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати, можно ли нанять семейного водителя на электромобиле? ну чтоб за бенз не платить, пусть сам заряжается дома... пробег до 100 км в день будет
и зп - 15000
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:36
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:38
UA
манекен самоосознался и сбежал с витрины
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:42
Вы глубоко ошибаетесь
Согласно контракту цена трамвая ПЕСО 1,208447 млн евро *1,05 (мито) *1,2 ( НДС ) = 1 522 643 Евро , что составляет по курсу НБУ (32,08 ) = 48 846 387 грн
А Татра продает по 43 млн .грн , разница 12%
На 10 трамваях экономия 58,8 млн.грн
Живите своим умом!
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:48
Украина на 4 месте в мире по кол-ву автомобилей с ГБО
Х-фреш , не найдешь элктро ищи авто на ГБО
Живите своим умом!
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:14
кстати газ экологичней
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:15
Да, согласен, Татра дешевле. Но на профильных форумах на нее плюются. Трамваи морально устаревшие, пусть и наши.
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:27
В контексте общественного транспорта на первое место должна выходить стоимость эксплуатации.
Посмотрим что будет.
Кстати тендеры прописанные под Реso никто не отменял, идет прием заявок. Там цену 50,3 млн.грн заложили и 56 млн за разные модели.
Живите своим умом!
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
100 лет назад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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