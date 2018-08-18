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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2894289528962897

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1238
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
262
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
193
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
231
Якість будівництва
16%
193
Всього голосів : 1238
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, можно ли нанять семейного водителя на электромобиле? ну чтоб за бенз не платить, пусть сам заряжается дома... пробег до 100 км в день будет
и зп - 15000
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:36

  X-Fresh написав:кстати, можно ли нанять семейного водителя на электромобиле? ну чтоб за бенз не платить, пусть сам заряжается дома... пробег до 100 км в день будет
и зп - 15000

Я очень доволен таким вариантом:
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UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:38

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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:42

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:ККЦ специально для вас перемога , хотя я тоже рад что Киев купит украинские трамваи у " ТАТРА-ЮГ " с локализацией производства 95%

https://biz.censor.net.ua/news/3100549/ ... _millionov


о, шо я и говорил
продукция татры-юг редкий шлак

Кстати купили по цене дороже польской Pesа.


Вы глубоко ошибаетесь
https://zakupki.prom.ua/gov/contracts/6 ... 3dc0e4f6ab

Согласно контракту цена трамвая ПЕСО 1,208447 млн евро *1,05 (мито) *1,2 ( НДС ) = 1 522 643 Евро , что составляет по курсу НБУ (32,08 ) = 48 846 387 грн

А Татра продает по 43 млн .грн , разница 12%

На 10 трамваях экономия 58,8 млн.грн :!:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:48

Украина на 4 месте в мире по кол-ву автомобилей с ГБО
http://www.nefterynok.info/uk/novini/uk ... nq80hua9wu

Х-фреш , не найдешь элктро ищи авто на ГБО
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:14

  zzzzzz написав:Украина на 4 месте в мире по кол-ву автомобилей с ГБО
http://www.nefterynok.info/uk/novini/uk ... nq80hua9wu

Х-фреш , не найдешь элктро ищи авто на ГБО

кстати газ экологичней
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:15

  zzzzzz написав:Вы глубоко ошибаетесь
https://zakupki.prom.ua/gov/contracts/6 ... 3dc0e4f6ab

Согласно контракту цена трамвая ПЕСО 1,208447 млн евро *1,05 (мито) *1,2 ( НДС ) = 1 522 643 Евро , что составляет по курсу НБУ (32,08 ) = 48 846 387 грн

А Татра продает по 43 млн .грн , разница 12%

На 10 трамваях экономия 58,8 млн.грн :!:

Да, согласен, Татра дешевле. Но на профильных форумах на нее плюются. Трамваи морально устаревшие, пусть и наши.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:27

  BIGor написав:
  zzzzzz написав:Вы глубоко ошибаетесь
https://zakupki.prom.ua/gov/contracts/6 ... 3dc0e4f6ab

Согласно контракту цена трамвая ПЕСО 1,208447 млн евро *1,05 (мито) *1,2 ( НДС ) = 1 522 643 Евро , что составляет по курсу НБУ (32,08 ) = 48 846 387 грн

А Татра продает по 43 млн .грн , разница 12%

На 10 трамваях экономия 58,8 млн.грн :!:

Да, согласен, Татра дешевле. Но на профильных форумах на нее плюются. Трамваи морально устаревшие, пусть и наши.


В контексте общественного транспорта на первое место должна выходить стоимость эксплуатации.
Посмотрим что будет.
Кстати тендеры прописанные под Реso никто не отменял, идет прием заявок. Там цену 50,3 млн.грн заложили и 56 млн за разные модели.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

100 лет назад

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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