Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:36
X-Fresh написав:
кстати, можно ли нанять семейного водителя на электромобиле? ну чтоб за бенз не платить, пусть сам заряжается дома... пробег до 100 км в день будет
и зп - 15000
Я очень доволен таким вариантом:
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:38
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:42
BIGor написав: kingkongovets написав:
о, шо я и говорил
продукция татры-юг редкий шлак
Кстати купили по цене дороже польской Pesа.
Вы глубоко ошибаетесь
https://zakupki.prom.ua/gov/contracts/6 ... 3dc0e4f6ab
Согласно контракту цена трамвая ПЕСО 1,208447 млн евро *1,05 (мито) *1,2 ( НДС ) = 1 522 643 Евро , что составляет по курсу НБУ (32,08 ) =
48 846 387 грн А Татра продает по 43 млн .грн , разница 12%
На 10 трамваях экономия 58,8 млн.грн
Живите своим умом!
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:48
Украина на 4 месте в мире по кол-ву автомобилей с ГБО
http://www.nefterynok.info/uk/novini/uk ... nq80hua9wu
Х-фреш , не найдешь элктро ищи авто на ГБО
Живите своим умом!
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Додано: Вів 04 гру, 2018 23:14
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Додано: Вів 04 гру, 2018 23:15
zzzzzz написав:
Вы глубоко ошибаетесь
https://zakupki.prom.ua/gov/contracts/6 ... 3dc0e4f6ab
Согласно контракту цена трамвая ПЕСО 1,208447 млн евро *1,05 (мито) *1,2 ( НДС ) = 1 522 643 Евро , что составляет по курсу НБУ (32,08 ) =
48 846 387 грн А Татра продает по 43 млн .грн , разница 12%
На 10 трамваях экономия 58,8 млн.грн
Да, согласен, Татра дешевле. Но на профильных форумах на нее плюются. Трамваи морально устаревшие, пусть и наши.
BIGor
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Додано: Вів 04 гру, 2018 23:27
BIGor написав: zzzzzz написав:
Вы глубоко ошибаетесь
https://zakupki.prom.ua/gov/contracts/6 ... 3dc0e4f6ab
Согласно контракту цена трамвая ПЕСО 1,208447 млн евро *1,05 (мито) *1,2 ( НДС ) = 1 522 643 Евро , что составляет по курсу НБУ (32,08 ) =
48 846 387 грн А Татра продает по 43 млн .грн , разница 12%
На 10 трамваях экономия 58,8 млн.грн
Да, согласен, Татра дешевле. Но на профильных форумах на нее плюются. Трамваи морально устаревшие, пусть и наши.
В контексте общественного транспорта на первое место должна выходить стоимость эксплуатации.
Посмотрим что будет.
Кстати тендеры прописанные под Реso никто не отменял, идет прием заявок. Там цену 50,3 млн.грн заложили и 56 млн за разные модели.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 04 гру, 2018 23:51
100 лет назад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Сер 05 гру, 2018 00:34
X-Fresh написав:
кстати, можно ли нанять семейного водителя на электромобиле? ну чтоб за бенз не платить, пусть сам заряжается дома... пробег до 100 км в день будет
и зп - 15000
Разыщи того дедушку-пчеловода на Тесле. Сейчас зима - он сидит бездельничает.
airmax78
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Додано: Сер 05 гру, 2018 01:03
X-Fresh А может проще жене купить авто ?
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zzzzzz
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