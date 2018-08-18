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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2895289628972898

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1238
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
262
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
193
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
231
Якість будівництва
16%
193
Всього голосів : 1238
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 01:49

С форума понравилось , о хотелках)))

Думаю,большинство предпочли бы квартиру в сосновом лесу,рядом с водоемом,с развитой инфраструктурой,у входа в метро, в 5-ти минутах от центра, в тихом месте и с величественным видом из окна. Но могут так устроиться "не только лишь все"



По ЖК Great

Заходила в отдел продаж, цен нет. Девочки в бессознательном состоянии, на вопросы ответить не могут )))) подождем недельку..
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29383
З нами з: 03.10.11
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  #<1 ... 2895289628972898
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