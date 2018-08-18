Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Думаю,большинство предпочли бы квартиру в сосновом лесу,рядом с водоемом,с развитой инфраструктурой,у входа в метро, в 5-ти минутах от центра, в тихом месте и с величественным видом из окна. Но могут так устроиться "не только лишь все"
По ЖК Great
Заходила в отдел продаж, цен нет. Девочки в бессознательном состоянии, на вопросы ответить не могут )))) подождем недельку..