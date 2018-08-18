Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Думаю,большинство предпочли бы квартиру в сосновом лесу,рядом с водоемом,с развитой инфраструктурой,у входа в метро, в 5-ти минутах от центра, в тихом месте и с величественным видом из окна. Но могут так устроиться "не только лишь все"
По ЖК Great
Заходила в отдел продаж, цен нет. Девочки в бессознательном состоянии, на вопросы ответить не могут )))) подождем недельку..
X-Fresh написав:вопрос, прошу не удалять.(минутка флейма) сколько стоит нанять семейного водителя со своим авто(ну что б не ланос ну и не эс600), типа камри, авенсис и тд тп. отвести ребенка в школу, забрать, жену повозить по делам, за продуктами сьездить и тп
сориентируйте по зп. сколько платить?
це до Жека79, кажись було 6000 грн пару років тому...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
у Серебряной мили появляется свой ТРЦ, как будто им Оушен Плазы и Оушен Молла мало. 2 школы, третья в проекте. Не знаю сколько детсадов. Не хватает только олимпийского бассейна поблизости. Одним - все, другим - ничего.
Сьогодні тренди на ринку нерухомості формує клієнт. Ці тренди на сучасні проектні рішення, на комфортне середовище продиктовані тим, що значна частина клієнтів відвідувала Європу й на власні очі бачила кращі світові зразки містобудування.
#чотаржу
Долярчик, ти ж був в Еуропі, як там з шкленям балконів\лоджій? Очі бачили, а руки чешуться... Це ж скільки бетонометрів пропадає !!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Сьогодні тренди на ринку нерухомості формує клієнт.
В Киеве построили столько жилья, сколько и не нужно. Если при Омельченко гордились введением в эксплуатацию 1 млн. кв. м жилья в год, то только в прошлом году было введено 1 млн 800 тыс. кв м. Кроме того, в некоторых микрорайонах слишком высокая плотность застройки. Сейчас эти нормы поменяли. — Как Вы вообще оцениваете нынешнее качество жилья?
— Я бы не сказал, что оно снижается. Конкуренция заставляет сохранять качество на уровне. И при нынешней невысокой цене на недвижимость есть государственные нормы, которые вряд ли кто-то рискнет нарушать.