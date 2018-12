Додано: Сер 05 гру, 2018 07:36





ТЦ Good Life в Киеве на Печерске откроется 21 декабря 2018 года



https://rau.ua/news/good-life/



и вдогонку:



Андрій Вавриш: Вище неба будує тільки лінивий



