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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2896289728982899>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1242
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
263
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
194
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
232
Якість будівництва
16%
194
Всього голосів : 1242
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 01:49

С форума понравилось , о хотелках)))

Думаю,большинство предпочли бы квартиру в сосновом лесу,рядом с водоемом,с развитой инфраструктурой,у входа в метро, в 5-ти минутах от центра, в тихом месте и с величественным видом из окна. Но могут так устроиться "не только лишь все"



По ЖК Great

Заходила в отдел продаж, цен нет. Девочки в бессознательном состоянии, на вопросы ответить не могут )))) подождем недельку..
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 07:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

айрмакс интересовался:

ТЦ Good Life в Киеве на Печерске откроется 21 декабря 2018 года

https://rau.ua/news/good-life/

и вдогонку:

Андрій Вавриш: Вище неба будує тільки лінивий

http://saga-development.com.ua/andriy-v ... avrysh_smm
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:43

  X-Fresh написав:вопрос, прошу не удалять.(минутка флейма)
сколько стоит нанять семейного водителя со своим авто(ну что б не ланос ну и не эс600), типа камри, авенсис и тд тп.
отвести ребенка в школу, забрать, жену повозить по делам, за продуктами сьездить и тп

сориентируйте по зп. сколько платить?

це до Жека79, кажись було 6000 грн пару років тому...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:48

  kingkongovets написав:айрмакс интересовался:

ТЦ Good Life в Киеве на Печерске откроется 21 декабря 2018 года

https://rau.ua/news/good-life/

у Серебряной мили появляется свой ТРЦ, как будто им Оушен Плазы и Оушен Молла мало. 2 школы, третья в проекте. Не знаю сколько детсадов. Не хватает только олимпийского бассейна поблизости. Одним - все, другим - ничего.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:51

  kingkongovets написав:айрмакс интересовался:

ТЦ Good Life в Киеве на Печерске откроется 21 декабря 2018 года

https://rau.ua/news/good-life/

и вдогонку:

Андрій Вавриш: Вище неба будує тільки лінивий

http://saga-development.com.ua/andriy-v ... avrysh_smm


Сьогодні тренди на ринку нерухомості формує клієнт. Ці тренди на сучасні проектні рішення, на комфортне середовище продиктовані тим, що значна частина клієнтів відвідувала Європу й на власні очі бачила кращі світові зразки містобудування.

#чотаржу

Долярчик, ти ж був в Еуропі, як там з шкленям балконів\лоджій?
Очі бачили, а руки чешуться... Це ж скільки бетонометрів пропадає !!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:56

  kingkongovets написав:
Андрій Вавриш: Вище неба будує тільки лінивий

http://saga-development.com.ua/andriy-v ... avrysh_smm

Постепенно к рынку придет понимание, что будущее за ЖК типа Рыбальского.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:05

  flyman написав:#чотаржу

Долярчик, ти ж був в Еуропі, як там з шкленям балконів\лоджій?
Очі бачили, а руки чешуться... Це ж скільки бетонометрів пропадає !!!

Плюсанул. Годный буллинг.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Постепенно к рынку придет понимание, что будущее за ЖК типа Рыбальского.

но будет поздно: все годные места будут застроены неохрущами
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Сьогодні тренди на ринку нерухомості формує клієнт.


В Киеве построили столько жилья, сколько и не нужно. Если при Омельченко гордились введением в эксплуатацию 1 млн. кв. м жилья в год, то только в прошлом году было введено 1 млн 800 тыс. кв м. Кроме того, в некоторых микрорайонах слишком высокая плотность застройки. Сейчас эти нормы поменяли.
— Как Вы вообще оцениваете нынешнее качество жилья?

— Я бы не сказал, что оно снижается. Конкуренция заставляет сохранять качество на уровне. И при нынешней невысокой цене на недвижимость есть государственные нормы, которые вряд ли кто-то рискнет нарушать.

https://bigkiev.com.ua/k-zastroyshchikam-stali-otnositsya-negativno-kogda-poyavilis-bolshie-dengi/
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:32

  airmax78 написав:
  flyman написав:#чотаржу

Долярчик, ти ж був в Еуропі, як там з шкленям балконів\лоджій?
Очі бачили, а руки чешуться... Це ж скільки бетонометрів пропадає !!!

Плюсанул. Годный буллинг.


В Європі в будинках, що не в центрі, дозволяється засклювати балкони. Одноподібно. Увечері можу викласти свіжі фото з Стокгольма.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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